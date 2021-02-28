Фінансисти розповіли, куди піде курс долара у березні

Фінансові аналітики прогнозують стабільність гривні в перший тиждень весни

Останній тиждень лютого минулого під знаком стабільності курсу долара. Причому «штиль» на валютному ринку виявився ще більшим, ніж тижнем раніше. Курс як готівкового, так і безготівкового долара змінювався в межах статистичної похибки.

Що це – затишшя перед бурею чи нейтральний тренд продовжиться і в березні читайте далі.

Експерти – член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин і президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

Що сталося з курсом за тиждень

Весь тиждень курс готівкового долара був стабільним, ринок знайшов баланс. Єдиний примітний момент – у продажу середній курс перевалив за 28 гривень за долар: було 27,98 стало 28,01. При цьому спред (різниця між курсом продажу і покупки) не змінювався: в середньому 19-20 коп.

Нацбанк у понеділок курс не чіпав, а з вівторка по п’ятницю, як і тижнем раніше, міняв різноспрямовано. У вівторок послабив на 8 копійок, до 27,93 грн / долар, в середу зміцнив на 7 копійок, в четвер знову послабив на 5 копійок, а в п’ятницю послабив ще на 2 копійки, до 27,93 грн / долар. Це на 8 копійок більше, ніж тижнем раніше. На понеділок, 1 березня, регулятор встановив курс 27,95 грн / долар.

Головні причини змін

Експерти кажуть, що стабільність гривні підтримується шляхом того, що Мінфін і Нацбанк зараз «працюють у парі». Мінфін активно розміщує на щотижневих аукціонах гривневі ОВДП, а Нацбанк і держбанки викуповують в резерви надлишок валюти, що продається нерезидентами. Відповідно, готівковий ринок повторює тренд безготівкового, оскільки попит на валюту з боку населення зараз незначний.

«У минулий вівторок було продано цінних паперів на 10,5 млрд грн, тижнем раніше – на 8 млрд, ще тижнем раніше – на 9 млрд, – аналізує Олег Пендзин. – Нове – це добре забуте старе, згадаємо величезні держпозики під високі відсотки часів глави Мінфіну Оксани Маркаровой і глави НБУ Якова Смолія. Незважаючи на те, що переговори з МВФ про новий транш провалені, і прибутковість по ОВДП у гривні впала більш ніж на 2%, до 9,5% річних, бажаючих їх купити не бракує. Ці доларові «ін’єкції» підтримують зараз стабільність курсу гривні».

Олександр Охріменко нагадав ще один чинник, що утримує курс гривні на рівні 28 грн. Це два великих держбанки, які тепер підтримують баланс на міжбанку, продаючи долари у відповідь на спекулятивні спроби інших банків розгойдати безготівковий курс шляхом скупки валюти.

Андрій Шевчишин говорить, що складна і непередбачувана епідеміологічна ситуація в Україні стримує активність імпортерів, знижує їх попит на валюту. Це теж працює на зміцнення гривні.

Чого очікувати наступного тижня

Думки аналітиків збігаються: стабільність курсу гривні поки збережеться.

«У такій ситуації прогнозувати курс з одного боку легко, з іншого – невдячно. Бо в будь-який момент Нацбанк може змінити свою політику, і буде несподіваний стрибок курсу «, – каже Олег Пендзин.

Готівковий курс, який, як відомо, йде вслід за безготівковим, залишиться близько 28 грн / долар у продажу весь перший тиждень березня, впевнений Олександр Охріменко.

Андрій Шевчишин додав, що після стабільності у першому тижні березня відразу після 8 числа можливе зміцнення гривні. За його оцінкою, валютний ринок, у міру поліпшення погоди, знаходиться в очікуванні активного продажу валюти аграріями. Зараз агросектор – це найактивніший гравець ринку, а його пропозиція валюти раніше формувала сильний сезонний тренд на зміцнення гривні. Також знижується закупівля енерготоварів у зв’язку з проходженням опалювального періоду, тобто імпортерам валюти потрібно менше.

«Ринок залишається в умовах слабкості імпортерів. Погіршення епідеміологічної ситуації в країні і ризики локальних локдаунів стримують ділову активність, – аналізує Андрій Шевчишин. – Оскільки ринок знаходиться у відносному балансі, навіть невеликі зміни настроїв покупців або продавців можуть вивести його з рівноваги. З огляду на різновекторність чинників, очікуємо в березні зростання волатильності (збільшення відхилень від рівноважного значення) валютного ринку з рухом в діапазоні 27,8-28 гривні за долар «.

Продавати чи купувати валюту

Експерти повторили свої рекомендації:

не вчиняти будь-яких операцій з готівковим доларом, за винятком випадків, коли або гривня, або долар потрібні для негайних розрахунків.

відкрити (або поповнити) гривневі депозити на 1-3 місяці, це виявиться вигідніше приблизно вдвічі, ніж інвестування в долар.

купувати долари тільки з метою довгострокових інвестицій: рік і більше.

Не секрет, що українці розглядають долар як інструмент для інвестицій. І не дарма, за неповні 25 років «зелений» подорожчав у 16 разів стосовно гривні.

Джерело: Сегодня