Долар пішов угору: курс валют на 1 березня
Після стабільного тижня готівковий долар почав дорожчати
На понеділок, 1 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,94 грн/$, що більше на 1 коп. в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті Нацбанку.
Офіційний курс гривні до євро на 1 березня встановлено на рівні 33,84 грн/євро, тоді як на 26 лютого він становив 34,14 грн/євро.
Таким чином, офіційний курс євро падає.
Як відомо, останній тиждень лютого минулого під знаком стабільності курсу долара. Причому «штиль» на валютному ринку виявився ще більшим, ніж тижнем раніше. Курс як готівкового, так і безготівкового долара змінювався в межах статистичної похибки.