Долар пішов угору: курс валют на 1 березня

Експерти прогнозують, що в перший тиждень березня долар сильно не дорожчатиме

Після стабільного тижня готівковий долар почав дорожчати

На понеділок, 1 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,94 грн/$, що більше на 1 коп. в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті Нацбанку.

Офіційний курс гривні до євро на 1 березня встановлено на рівні 33,84 грн/євро, тоді як на 26 лютого він становив 34,14 грн/євро.

Таким чином, офіційний курс євро падає.

Офіційний курс гривні до долара та євро. Фото: скріншот із сайту НБУ

Як відомо, останній тиждень лютого минулого під знаком стабільності курсу долара. Причому «штиль» на валютному ринку виявився ще більшим, ніж тижнем раніше. Курс як готівкового, так і безготівкового долара змінювався в межах статистичної похибки.

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