Президент РФ анонсував переговори з США щодо нерозширення НАТО

Володимир Путін: Ми прямо порушили питання – жодного руху НАТО на схід бути не повинно

За словами глави Кремля, м'яч зараз на боці США

Президент Росії Володимир Путін під час своєї щорічної пресконференції розповів, що під час телефонної розмови з президентом США Джо Байденом було вирішено призначити відповідальних представників з питань стратегічної стабільності.

«Одні з найважливіших елементів сьогодні – стабільність та забезпечення безпеки на цьому напрямку. Ми повинні зрозуміти, як буде забезпечена наша безпека. Ми прямо порушили питання – жодного руху НАТО на схід бути не повинно. М'яч на їхньому боці, вони повинні нам щось відповісти. Хотів би наголосити, що бачимо позитивну реакцію. Американські партнери кажуть, що готові до дискусії на початку року в Женеві», – прокоментував Путін зростання напруженості у відносинах із НАТО.

Також сьогодні у відповідь на запитання про пандемію Путін пригадав НАТО.

Як повідомлялося, що члени НАТО не прийшли до консенсусу щодо «гарантії безпеки» від РФ.

Варто відмітити, що 20 грудня Росія пригрозила НАТО війною. До слова, сенатор США звинуватив Росію у намаганні створити «привід для війни».

Нагадаємо, Російська Федерація у своїх «гарантіях безпеки» вимагає від країн Північноатлантичного альянсу відмовити Україні у вступі до НАТО.

Документ під назвою «Угода про заходи забезпечення безпеки Росії та держав-членів Північноатлантичного договору» складається з дев’яти статей, які направлено у Вашингтон та штаб-квартиру НАТО.

В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що «виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав».

Крім того, Росія пропонує відмовитись «від ведення будь-якої військової діяльності на території України, а також інших держав Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії».

Також пропонується відмовитись від проведення військових навчань на певній відстані від кордонів Росії та країн НАТО.

Натомість 21 грудня Вашингтон підтвердив право України на вступ до НАТО.

Президент РФ Путін останнім часом у переговорах з лідерами країн Альянсу вимагає надати юридично зафіксовані гарантії, які виключають будь-яке подальше просування НАТО на схід та розміщення в України озброєння, яке нібито загрожує Росії.