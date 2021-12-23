Військовий шантаж Росії: чи блефує Путін?

Росія зацікавлена у третій зустрічі Джозефа Байдена та Володимира Путіна на початку наступного року

Геополітичний волюнтаризм Росії у довгостроковій перспективі не послабить, а лише посилить Захід

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Говорили вечером в эфире канала «Дождь» о военном шантаже России.

Составляющие этого шантажа – это не только скопление российских войск у границ Украины, но и другие настораживающие факты.

1. Информация западных разведслужб о риске масштабных кибератак России против электросетей, банковской системы и других критических объектов украинский инфраструктуры.

2. Растущая пропаганда обвинительного характера в адрес Украины и НАТО. Из недавнего – бредовое заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что американские военные якобы собираются применить химическое оружие не Донбассе (пресс-секретарь Пентагона Джон уже опроверг это заявление).

3. Деструктивные гибридные действия против ЕС и НАТО в целом. Миграционный кризис, кибератаки, дезинформация.

Надо отдать должное, что России удается удерживать внимание лидеров всех крупных столиц за счёт шантажа новой военной атакой против Украины.

В пользу блефа говорит тот факт, что в России заинтересованы в третьей встрече Джозефа Байдена и Владимира Путина в начала следующего года.

В пользу реального риска обострения военной ситуации говорит то, что перечень условий, которые Россия выдвинула США и НАТО (касающийся не только постсоветского пространства, но и Восточной Европы в целом) – изначально абсурдный. Здесь нет переговорной позиции.

России надо самой для себя определиться, кем она является как геополитический субъект и как она себя ведёт с точки зрения международного права.

Геополитический волюнтаризм России в долгосрочной перспективе в итоге не ослабит, а усилит Запад, заставив пересмотреть оборонную стратегию с учётом угроз.

Это уже происходит. Возврат в ноябре этого деятельности 56 артиллерийской бригады американской армии в Германии, котик действовала в период Холодной войны, – показателен.

И, к слову. В ближайшие дни Джозеф Байден (об этом в издании Politico) должен подписать закон об оборонном бюджете США на 2022 год, который предусматривает 300 миллионов долл военной помощи Украине.

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Джерело: блог Олесі Яхно

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