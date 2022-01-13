Скільки працездатних українців не сплачують податки. Ексміністр повідомив шокуючу цифру

Андрій Рева пояснив, в чому полягають справжні причини дефіциту Пенсійного фонду

Наразі в Україні проживає близько 24 млн громадян працездатного віку, однак Єдиний соціальний внесок до державного бюджету сплачує менш ніж половина від них. Про це в етері токшоу «Аргумент» на каналі «Перший незалежний» повідомив колишній міністр соціальної політики України Андрій Рева.

«У нас 24 млн людей працездатного віку. А до Пенсійного фонду внески платять 10,5 млн, 10 навіть. 14 млн українців працездатного віку не сплачують ЄСВ. Скажіть, будь ласка, це проблема уряду, чи це проблема демографії?», – наголосив ексміністр.

Андрій Рева додав, що проблема із наповненням Пенсійного фонду – не у демографії, а виключно в економічній площині – тіньовій економіці, та заниженій щодо реальної офіційній заробітній платі.

«З тих 10 млн, що платять, 4 млн сплачують з мінімальної зарплати. Вдумайтесь! 1320 грн на місяць. Із них 2 млн – це підприємці. В IT-секторі, ми говоримо, $2-4 тис., які вони отримують на руки в еквіваленті, і 1320 грн платять, при мінімальній пенсії 1854 грн. Вони навіть одного пенсіонера не утримують!», – обурився Андрій Рева.

Політик додав, що коли чинна влада «розповідає казки» про накопичувальну пенсійну систему тощо, її справжне бажання – не вирішувати проблему по суті.

Раніше повідомлялося, що у зв’язку з відсутністю справжньої пенсійної реформи через 30 років 60% літніх українців не матимуть державних пенсій.

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