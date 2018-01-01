Експерт назвав умови для встановлення ринкової ціни на газ

Щоб врегулювати питання цін на газ для споживачів, необхідно чітко визначити кількість субсидіантів - заявив Рябцев

Щоб створити передумови для встановлення ринкових цін на газ, необхідно відкрити реєстр постачання та розподілу газу, визначити кількість субсидіантів та встановити власний ціновий індикатор. Про це розповів Геннадій Рябцев, директор спеціальних проектів НТЦ «Псіхєя» під час конференції у прес-центрі «Главкома». Щоб



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Щоб врегулювати питання цін на газ для споживачів, необхідно чітко визначити кількість субсидіантів - заявив Рябцев

Щоб створити передумови для встановлення ринкових цін на газ, необхідно відкрити реєстр постачання та розподілу газу, визначити кількість субсидіантів та встановити власний ціновий індикатор. Про це розповів Геннадій Рябцев, директор спеціальних проектів НТЦ «Псіхєя» під час конференції у прес-центрі «Главкома».

Щоб врегулювати питання в газовій сфері та виконати цілі енергетичної Стратегії встановлення ринкових цін для всіх споживачів, необхідно чітко визначити кількість субсидіантів.

«Якщо казати про загальну кількість домогосподарств, які отримують субсидії, то їх частка сягнула 68% від усіє кількості домогосподарств. Тобто 32% домогосподарств платять не лише за себе, але й за двох інших. Така ситуація є неприйнятною», - говорить Рябцев.

Також за його словами, необхідно відкрити реєстр постачання та розподілу газу. Але компанії цього не хочуть робити.

«На жаль, реєстр закритий, а відкривати його ніхто не хоче. Зверніть увагу на різницю в цінах5,9 грн для населення, і 10,1 грн за куб газу для третьої категорії промислових споживачів. А згадайте, що газовими лічильниками обладнанні далеко не всі домогосподарства. І ті організації, які сидять на крані зацікавлені в тому, щоб ці реєстри нікому не показувати. Оскільки тоді можуть виникнути мертві душі, які за нормою сплачують 5.9 грн, але насправді таких людей не існує », - розповідає директор спеціальних проектів НТЦ «Псіхєя».

Також за його словами необхідно створити газову біржу, яка стала б ціновим індикатором в Україні.

«Якщо ця біржа буде ліквідна, то з’явиться ціновий індикатор. Зараз таким індикатором є хаб десь у Дюссельдорфі. Тобто це німецький газовий хаб. Він до нас немає відношення. Нам потрібен власний ціновий індикатор, за яким ми зможемо обчислювати ціну на газ», - зазначив експерт.

Також він стверджує, що виконання міжнародних зобов’янь та завдань енергетичної Стратегії стосовно встановлення ринкових цін на газ для всіх категорій споживачів може завдати значний удар по фінансовій спроможності населення.

«Якщо ми виконаємо міжнародні зобов’язання, якщо виконуватимемо завдання енергетичної Стратегії України стосовно встановлення ринкових цін на газ для всіх категорій споживачів, то це призведе до того, що у нас зросте кількість субсидіантів, які не зможуть сплачувати нову ціну на газ. Як вийти з цієї ситуації в уряді поки що не знають», - говорить директор спеціальних проектів НТЦ «Псіхєя».

Наразі ціни на газ для населення та промислових споживачів суттєво відрізняються: населення сплачує - 5.9 грн за куб , а промислові організації (в залежності від категорії) – 9.2 грн чи 10.1 грн за куб

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