Експерт вказав вихід із ситуації з відключенням водоканалів та теплокомуненерго



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Як один з варіантів, експерт пропонує зобов’язати Укрінтеренерго стати постачальником для проблемних підприємств

Держава має оперативно вирішити проблему з можливим відключенням електроенергії шахтам, водоканалам та теплокомуненерго. Можливий варіант – зобов’язати Укрінтеренерго стати постачальником для проблемних підприємств. Про це заявив директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко.

«Держава має знайти кошти в особі міністерств, відомств, місцевої влади, Кабміну, а ПОН, Укрінтеренерго, у свою чергу, за нерегульованим тарифом, не по завищеним цінам, а по звичайній ціні має продавати єлектроенергію цим соціально значущим об'єктам», - прокоментував Омельченко.

За словами експерта, це цілком можливо, оскільки Укрінтеренерго є державною компанією та має ліцензією на поставку електроенергії за нерегульованим тарифом – тобто може заключити нові договори як звичайний постачальник. У протилежному випадку відключення водоканалів, шахт, або теплокомуненерго може призвести «до непередбачуваних соціально-економічних наслідків».

Омельченко вказав, що зараз є близько 1300 підприємств з поганою платіжною дисципліною, лише 40% з них розрахувалися за два місяці з початку року.

«На жаль, по закону вони з 1 квітня мають бути відімкнуті від поставок електричної енергії. Тому уряд має терміново вже 27 березня на своєму засіданні вирішити питання щодо знайдення коштів і щодо зобов'язання того ж ПОН, постачальника останньої надії, об'явити тендер на продаж електричної енергії за звичайними цінами», — резюмував експерт.

Нагадаємо, термін постачання електроенергії від держпідприємства «Укрінтеренерго» («постачальника останньої надії») добігає кінця 31 березня 2019 року для споживачів, які приєдналися до договору про постачання елекроенергії 1 січня 2019 року. В Україні таких, як повідомляє «Укрінтеренерго», налічується понад 1300 споживачів. Чимало з них мають проблеми з рахунками, від загальної кількості цих споживачів за електроенергію розрахувалися близько 40%. Найбільшими боржниками є промислові та державні підприємства, держшахти та теплокомуненерго.