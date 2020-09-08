Експерт: Законопроєкт про екологічний контроль консервує корупцію в галузі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент Професійної асоціації екологів України Людмила Циганок

Циганок вважає що законопроект 3091 не повинен бути прийнятий, необхідно підготувати інший, який допоможе реформувати галузь

Законопроєкт про екологічний контроль (№3091) є популістським, він лише законсервує корупцію в галузі. Про це заявила президент Професійної асоціації екологів України Людмила Циганок.

За її словами запропонований депутатами законопроєкт розбалансує систему державного екологічного контролю і посилить корупцію в галузі.

«Вказаний проєкт закону ми вважаємо популістським, нездатним вирішити існуючі проблеми. Проблеми низької якості перевірок можуть бути вирішені в рамках існуючого законодавства, але не цей законопроєкт. Державний природоохоронний контроль за багато років повністю себе дискредитував, погруз в корупції. І, на жаль, вказаний проєкт закону не готовий вирішити вказані проблеми», – зазначила Циганок.

На її думку, законопроект 3091 не повинен бути прийнятий, необхідно підготувати інший, який допоможе реформувати галузь.

«Ми дуже довго йшли до реформи природоохоронного державного екологічного контролю. І якщо ми зараз дозволимо народитися цьому дитятку мертвим, то ми втратимо дуже багато можливостей, і як держава до цього питання повернемось дуже нескоро», – наголосила Циганок.

Раніше Федерація металургів заявила, що ухвалення законопроекту про державний екоконтроль (№3091) надасть необмежені можливості екоінспекції для тиску на бізнес, та закликали його відхилити і розробити новий, збалансований проект з залученням до його підготовки експертів, громадських організацій та бізнесу.

Водночас президент ІСС Ukraine Володимир Щелкунов вважає, що проведення екоінспекцією перевірок, які передбачаються в законопроекті про екологічний контроль, можуть призвести до зупинки промисловості.

Нагадаємо, що раніше Людмила Циганок прокоментувала законопроекти щодо екологічного контролю, які не встановлюють прозорих правил гри.

Раніше народний депутат України Сергій Магера заявив, що екологічні законопроекти, ініційовані профільним парламентським комітетом, наділяють екоінспекцію необмеженими повноваженнями, які можуть бути використані для тиску на бізнес.

Водночас президент ІСС Ukraine Володимир Щелкунов вважає, що проведення екоінспекцією перевірок, які передбачаються в законопроектах про екологічний контроль, можуть призвести до зупинки промисловості.

Крім того, законопроєкти про екологічний контроль руйнують правове поле держави, висловився експерт.