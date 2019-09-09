Експерти оцінили наслідки введення «Північного потоку-2» для України
Згідно з прогнозами Fitch Ratings, дефіцит поточного рахунку платіжного балансу України збільшиться з 2,5% від ВВП у 2019 році
Введення в експлуатацію газопроводу «Північний потік-2» з деякою затримкою призведе до скорочення доходів України від транспортування газу.
Про це йдеться в огляді міжнародного агентства Fitch Ratings.
«Очікується, що трубопровід «Північний потік-2» стане до ладу, що призведе до скорочення обсягів транспортування через Україну, хоча і з деякою затримкою», - йдеться в повідомленні.
Згідно з прогнозами Fitch Ratings, дефіцит поточного рахунку платіжного балансу України збільшиться з 2,5% від ВВП у 2019 році до 2,9% у 2020 році й 3,4% - у 2021 році.
Як зазначається, термін дії поточного контракту між «Газпромом» і «Нафтогазом» спливає наприкінці 2019 року. Нездатність досягти угоди між ними вплине на зниження доходів від транзиту, проте не призведе до енергетичного дефіциту.
Проєкт «Північний потік-2» передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. м газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.
За планом газопровід хочуть запустити наприкінці 2019 року.
Як повідомлялося, вимоги Данії можуть відкласти «Північний потік-2» на 8 місяців і коштувати 660 млн євро.
Нагадаємо, американський сенатор Тед Круз вважає, що Сполучені Штати можуть зупинити будівництво газопроводу «Північний потік-2», призначеного для транспортування російського природного газу до Німеччини.