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    Економіка та фінанси

    Експерти оцінили наслідки введення «Північного потоку-2» для України

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    Проєкт &laquo;Північний потік-2&raquo; передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. м газу на рік - Експерти оцінили наслідки введення «Північного потоку-2» для України
    Проєкт «Північний потік-2» передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. м газу на рік

    Згідно з прогнозами Fitch Ratings, дефіцит поточного рахунку платіжного балансу України збільшиться з 2,5% від ВВП у 2019 році

    Введення в експлуатацію газопроводу «Північний потік-2» з деякою затримкою призведе до скорочення доходів України від транспортування газу.

    Про це йдеться в огляді міжнародного агентства Fitch Ratings.

    «Очікується, що трубопровід «Північний потік-2» стане до ладу, що призведе до скорочення обсягів транспортування через Україну, хоча і з деякою затримкою», - йдеться в повідомленні.

    Згідно з прогнозами Fitch Ratings, дефіцит поточного рахунку платіжного балансу України збільшиться з 2,5% від ВВП у 2019 році до 2,9% у 2020 році й 3,4% - у 2021 році.

    Як зазначається, термін дії поточного контракту між «Газпромом» і «Нафтогазом» спливає наприкінці 2019 року. Нездатність досягти угоди між ними вплине на зниження доходів від транзиту, проте не призведе до енергетичного дефіциту.

    Проєкт «Північний потік-2» передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. м газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

    За планом газопровід хочуть запустити наприкінці 2019 року.

    Як повідомлялося, вимоги Данії можуть відкласти «Північний потік-2» на 8 місяців і коштувати 660 млн євро.

    Нагадаємо, американський сенатор Тед Круз вважає, що Сполучені Штати можуть зупинити будівництво газопроводу «Північний потік-2», призначеного для транспортування російського природного газу до Німеччини.

    газ економіка Нафтогаз України Газпром будівництво ВВП транзит Україна Північний потік-2
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