Експерти оцінили наслідки введення «Північного потоку-2» для України



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Проєкт «Північний потік-2» передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. м газу на рік

Згідно з прогнозами Fitch Ratings, дефіцит поточного рахунку платіжного балансу України збільшиться з 2,5% від ВВП у 2019 році

Введення в експлуатацію газопроводу «Північний потік-2» з деякою затримкою призведе до скорочення доходів України від транспортування газу.

Про це йдеться в огляді міжнародного агентства Fitch Ratings.

«Очікується, що трубопровід «Північний потік-2» стане до ладу, що призведе до скорочення обсягів транспортування через Україну, хоча і з деякою затримкою», - йдеться в повідомленні.

Згідно з прогнозами Fitch Ratings, дефіцит поточного рахунку платіжного балансу України збільшиться з 2,5% від ВВП у 2019 році до 2,9% у 2020 році й 3,4% - у 2021 році.

Як зазначається, термін дії поточного контракту між «Газпромом» і «Нафтогазом» спливає наприкінці 2019 року. Нездатність досягти угоди між ними вплине на зниження доходів від транзиту, проте не призведе до енергетичного дефіциту.

Проєкт «Північний потік-2» передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. м газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

За планом газопровід хочуть запустити наприкінці 2019 року.

Як повідомлялося, вимоги Данії можуть відкласти «Північний потік-2» на 8 місяців і коштувати 660 млн євро.

Нагадаємо, американський сенатор Тед Круз вважає, що Сполучені Штати можуть зупинити будівництво газопроводу «Північний потік-2», призначеного для транспортування російського природного газу до Німеччини.