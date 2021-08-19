Чому в супермаркетах продають дорогу імпортну картоплю: пояснення експерта

Вітчизняний дешевий овоч не може потрапити на ринок

Український уряд має захистити національного виробника картоплі квотами на ввіз імпортного продукту. Так вважає член Ради Директорів Української асоціації виробників картоплі (УАВК), директор ФГ «Аделаїда» Сергій Рибалко. Про це пише Українська асоціація виробників картоплі.

«Щороку спостерігаємо ситуацію, коли ціна на картоплю власного виробництва нижча собівартості. Сьогодні ціна у Копанях (один із найбільших на Півдні України гуртових ринків «Нежданний») коливається від 6 до 10 гривень, а іноді падає ще нижче. Це пов’язано не з великими обсягами виробництва ранньої картоплі в Україні», – зазначив громадський діяч.

За його словами, мережі супермаркетів закуповують великі партії імпортної картоплі за кордоном, ціна якої 25-30 гривень. І поки її не продадуть, дешева українська картопля не з’явиться на прилавках, пояснив він і додав, що маючи якісний продукт, його доводиться експортувати до Білорусі, оскільки потрапити на власні ринки неможливо.

«Цінник тої вітчизняної картоплі, яка все ж потрапила на полиці, вимушено високий, оскільки залишається нерозпроданим завезений продукт. Відповідно збут української картоплі мінімальний», – пояснив виробник.

Сергій Рибалко нагадав, що сусідні Молдова та Білорусь на період копання картоплі обмежують ввіз імпортної картоплі.

«Не маючи можливості експортувати, ми фактично закриті на власному ринку. Українські виробники картоплі неодноразово обговорювали тему поставок української картоплі із супермаркетами, завжди попереджаючи про дати можливої поставки власної молодої та свіжої продукції. Було б чудово, якби і наш уряд захищав національного виробника квотами на ввезення закордонного продукт», – наголосив один із засновників УАВК.

Нагадаємо, херсонські фермери нарікають на погоду: поля залиті проливними дощами, що призвело до масового гниття картоплі.

Читайте також: