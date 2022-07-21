Німецька залізниця планує транспортувати зерно з України

Залізничний оператор планує запускати кілька поїздів на тиждень

Німецька державна залізнична компанія Deutsche Bahn планує перевозити зерно товарними поїздами з України в порти Німеччини. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Deutsche Bahn трансформують свою залізничну мережу, щоб доставляти зерно з України в німецькі порти Росток, Гамбург і Бремерхафен.

«Ми перевеземо якомога більше зерна», – заявив прессекретар компанії.

Залізничний оператор планує запускати кілька поїздів на тиждень, і більша частина зерна буде перевозитися через Румунію і Польщу. У компанії поки важко відповісти, скільки зерна вона зможе перевозити в місяць.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін не приховує факт викрадання росіянами зерна з України. В мережі з'явилося відео, де російський диктатор відповідає на питання журналістів після зустрічі з Ердоганом в Ірані та підіймає тему розблокування портів

Додамо, що раніше у Туреччині відбулися чотиристоронні переговори щодо функціонування морських коридорів для експорту українського збіжжя.

Представники України, ООН, РФ та Туреччини під час перемовин у Стамбулі домовилися про деблокаду трьох українських портів для експорту зерна. Всі судна перевірятимуть ВМС Туреччини. Сторони попередньо узгодили такий механізм: зерно може відправлятися з трьох українських портів у конвоях у супроводі українських кораблів, одночасно діятиме режим припиненням вогню для захисту суден у географічних межах. Частково проведуть розмінування.

Також раніше повідомлялося, що Росія погодилася «на перемир'я на час руху вантажів». Як відомо, блокування окупантами українських портів та мінування суднохідних шляхів, загрожують продовольчій безпеці світу.