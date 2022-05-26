Міненергетики пояснило заяву Зеркаль про «Дружбу» та Угорщину

Колісник: «Надзвичайно важливим для нас є забезпечення транзиту нафти нафтопроводом «Дружба» для потреб Угорщини, Словаччини, Чехії та інших країн ЄС»

Міністерство енергетики України після гучних заяв радниці міністра Олени Зеркаль про тиск на Угорщину за допомогою нафтопроводу «Дружба», поспішило запевнити, що є надійним партнером для ЄС, надаючи послуги транзиту природного газу та нафти для країн Східної та Центральної Європи. На цьому наголосив заступник міністра енергетики України Микола Колісник.

«Ми маємо бути орієнтовані в першу чергу на власні спроможності у видобутку. Його початку відновити видобуток до рівня кінця лютого, коли почалися активні бойові дії. Водночас, надзвичайно важливим для нас є забезпечення виконання своїх зобов’язань як щодо транзиту газу до країн Європи – що ми забезпечуємо навіть незважаючи на окупацію російськими військами ГВС «Сохранівка», так і транзиту нафти нафтопроводом «Дружба» для потреб Угорщини, Словаччини, Чехії та інших країн ЄС», – зазначив він.

Нагадаємо, радниця міністра енергетики Олена Зеркаль заявила, що угорський уряд Віктора Орбана шантажує Європейський Союз, блокуючи нафтове ембарго проти Росії, але з ним теж можна розмовляти мовою сили. «В руках України є прекрасний важіль – це нафтопровід «Дружба». Навіть якщо ми дуже цінуємо відносини зі Словаччиною, яка також отримує нафту через «Дружбу», до Угорщини йде окрема нитка. Було б дуже доречним, якби з ним щось сталося», – сказала Зеркаль.

Як відомо, Угорщина не підтримує намір ЄС запровадити ембарго на російську нафту. Натомість Угорщина назвала суму відступних за відмову від російської нафти.

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