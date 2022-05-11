Угорщина назвала умову, за якої підтримає нафтове ембарго проти РФ

В Угорщині вважають, що відмова від російської нафти завдасть величезної шкоди економіці країни

Угорщина озвучила Євросоюзу низку умов, за яких зможе підтримати заборону на російську нафту

Угорщина вважає реальним введення ембарго на російську нафту. Однак країна озвучила Євросоюзу низку умов, за яких зможе підтримати цю заборону. Про це повідомив міністр закордонних справ Петер Сійярто.

Міністр знову наголосив, що відмова від російської нафти завдасть величезної шкоди економіці Угорщини й зруйнує енергетичну безпеку країни. За його словами, після введення ембарго ціни на мазут можуть зрости на 50-60%, що своєю чергою спричинить зростання цін на продукти.

Глава МЗС вимагає від ЄС надати рішення, зокрема економічну допомогу для відновлення і компенсацію.

«Ми чекаємо пропозицій не тільки з реконструкції наших НПЗ на сотні мільйонів доларів, не тільки зі збільшення пропускної здатності нафтопроводу в Угорщину через Хорватію на сотні мільйонів доларів, але і на майбутнє економіки. Нафтове ембарго вимагає програми модернізації структури угорського енергопостачання, яка буде коштувати близько декількох мільярдів євро», – заявив Сійярто.

Він зазначив, що уряд Угорщини цього тижня надасть свої пропозиції Євросоюзу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄС може заплатити Будапешту за відмову від російської нафти.