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    Економіка та фінанси

    Енергопостачання «Львіввугілля» відновлено, - Міненерго

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    У ніч з 22 на 23 грудня було тимчасово відключено електроенергію на шести шахтах ДП &laquo;Львіввугілля&raquo; - Енергопостачання «Львіввугілля» відновлено, - Міненерго
    У ніч з 22 на 23 грудня було тимчасово відключено електроенергію на шести шахтах ДП «Львіввугілля»
    Фото: Укрінформ

    Відключення шахт від електроенергії сталося через вимоги передоплати з боку «постачальника останньої надії» районної електромережі

    Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища заявляє, що енергопостачання державного підприємства «Львіввугілля» відновлено. Про це йдеться в повідомленні Міненерго.

    «Врегульовано ситуацію з електропостачання на шахтах ДП «Львіввугілля». Світло на шахтах відновлено», - йдеться в ньому.

    Повідомляється, що в ніч з 22 на 23 грудня було тимчасово відключено електроенергію на шести шахтах ДП «Львіввугілля».

    Відключення шахт від електроенергії сталося через вимоги передоплати з боку «постачальника останньої надії» районної електромережі.

    Водночас на підприємстві накопичилися борги з боку генерацій за відвантажене в жовтні, листопаді, грудні вугілля.

    Міністерство повідомляє, що питання вже врегульовано.

    Шахти працюють у звичайному режимі.

    Як повідомлялось, «Львіввугілля» повністю погасило борг із зарплати перед шахтарями за вересень.

    12 листопада шахтарі Львівської області попросили Президента Володимира Зеленського погасити 354 млн гривень боргу із зарплати.

    У зверненні йшлося про те, що ситуація, що склалася, може призвести до соціального вибуху в регіоні, в якому проживає 150 тис. осіб.

    10 червня шахтарі «Львіввугілля» перекривали міжнародну трасу «Львів - Рава-Руська» з вимогою виплати заробітної плати у Львівській області.

    борг вугілля Міненерго
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