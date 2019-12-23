Енергопостачання «Львіввугілля» відновлено, - Міненерго



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У ніч з 22 на 23 грудня було тимчасово відключено електроенергію на шести шахтах ДП «Львіввугілля» Фото: Укрінформ

Відключення шахт від електроенергії сталося через вимоги передоплати з боку «постачальника останньої надії» районної електромережі

Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища заявляє, що енергопостачання державного підприємства «Львіввугілля» відновлено. Про це йдеться в повідомленні Міненерго.

«Врегульовано ситуацію з електропостачання на шахтах ДП «Львіввугілля». Світло на шахтах відновлено», - йдеться в ньому.

Повідомляється, що в ніч з 22 на 23 грудня було тимчасово відключено електроенергію на шести шахтах ДП «Львіввугілля».

Відключення шахт від електроенергії сталося через вимоги передоплати з боку «постачальника останньої надії» районної електромережі.

Водночас на підприємстві накопичилися борги з боку генерацій за відвантажене в жовтні, листопаді, грудні вугілля.

Міністерство повідомляє, що питання вже врегульовано.

Шахти працюють у звичайному режимі.

Як повідомлялось, «Львіввугілля» повністю погасило борг із зарплати перед шахтарями за вересень.

12 листопада шахтарі Львівської області попросили Президента Володимира Зеленського погасити 354 млн гривень боргу із зарплати.

У зверненні йшлося про те, що ситуація, що склалася, може призвести до соціального вибуху в регіоні, в якому проживає 150 тис. осіб.

10 червня шахтарі «Львіввугілля» перекривали міжнародну трасу «Львів - Рава-Руська» з вимогою виплати заробітної плати у Львівській області.