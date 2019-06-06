Епіфаній розповів про зарплати священиків і доходи ПЦУ



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Священник на місці живе за рахунок тих пожертв, які вносять звичайні парафіяни

Священники Православної церкви України не отримують заробітної платні, але й не роблять відрахувань у центр.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав митрополит Київський і всієї України Епіфаній, відповідаючи на запитання про те, якою є економічна модель церкви і чи є заробітна платня у священиків.

«Поки що не йдеться про запровадження якоїсь загальної платні священникам. Протягом останніх місяців ми обговорювали дане питання. Воно складне, фінанси завжди є складним питанням, бо у структурі нашої церкви немає внесків з боку єпархіальних управлінь (тобто єпархії, обласні адміністративні одиниці, не роблять відрахувань у митрополію, в центральний апарат — ред.)», — зазначив владика Епіфаній.

Митрополит розповів, що для єпархій не було визначено внески до центру.

«І навіть єпархію, яку я очолював до обрання — Переяслав-Хмельницьку, — я також звільнив від внесків до єпархіального управління, бо є парафії багаті, а є бідні, де священник практично на межі виживання. І тому зараз вони не платять централізовано благочинних внесків, але вони збирають певний фонд і використовують ці кошти на допомогу бідним священникам. Бо централізовано ми не можемо на даному етапі забезпечувати священнослужителів зарплатами… Церква в Україні відділена від держави і тому священник на місці виживає, у більшості випадків, за рахунок тих пожертв, які вносять звичайні парафіяни. І це не тільки на утримання священнослужителів, — це на утримання храму, інших будівель», — розповів митрополит Епіфаній.

Як повідомлялось, предстоятель Православної церкви України, митрополит Епіфаній видав указ, яким визнав нечинними будь-які документи і розпорядження від імені релігійного об’єднання Української православної церкви Київського патріархату.