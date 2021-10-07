Федерація роботодавців закликала НКРЕКП знизити тариф на диспетчеризацію електроенергії

«Укренерго» також пропонує підвищити тариф на передачу електроенергії на 56%

«НЕК Укренерго» опублікувала проєкт підвищення тарифу на послуги диспетчеризації електроенергії на 2022 рік на 60%, до 63,02 грн/МВт*год. Але таке рішення необгрунтоване та неприйнятне в умовах економічного спаду, який фіксується в Україні. Натомість, за умови оптимізації витрат, «НЕК Укренерго» має змогу знизити тариф на диспетчеризацію. Про це йдеться у листі Федерації роботодавців України (ФРУ) до голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКЕРКП) Валерія Тарасюка.

«Збільшення тарифу на диспетчеризацію електроенергії призведе до додаткових витрат українських роботодавців у обсязі 3,4 млрд грн, що в умовах економічної рецесії призведе до негативних соціально-економічних наслідків», – наголошують у ФРУ.

Основною причиною підвищення тарифу є зростання витрат на придбання допоміжних послуг (ДП) з 9 млрд грн (у чинному тарифі) до 16,7 млрд грн, тобто на 85%. Але такі розрахунки не є об’єктивними, підкреслюють у ФРУ.

«За інформацією, що розміщена на офіційному сайті «Укренерго» з лютого по вересень 2021 року, компанія витратила на придбання допоміжних послуг 3,6 млрд грн. А отже, фактично придбання ДП за 2021 рік складе приблизно 5,4 млрд грн – тобто, на 40% менше, ніж закладено у чинний тариф. Зважаючи на реальний обсяг споживання ДП та відсутність структурних змін на ринку, обсяг витрат на придбання цих послуг у 2022 році складе приблизно 6 млрд грн», – наголошують у ФРУ.

Таким чином, враховуючи реальний рівень потреби у допоміжних послугах, «НЕК Укренерго» має змогу оптимізувати структуру тарифу та встановити тариф на диспетчерське управління на 2022 рік на рівні не вище 15 грн/МВт*год, резюмують у ФРУ.

Як відомо, «Укренерго» також пропонує підвищити тариф на передачу електроенергії на 56%, до 458,83 грн/МВт*год. Хоча у 2020 році тариф на передачу підвищувався тричі та виріс у результаті більше ніж удвічі – зі 113 грн МВт-год до 293,93 грн за МВт-год.

Заступник директора Департаменту аналітичних досліджень Федерації роботодавців України Ольга Кулик заявила, що за підрахунками ФРУ, зростання тарифу обійдеться промисловості у 30 млрд грн на рік, і у такій ситуації під загрозою опиниться існування промисловості в Україні.