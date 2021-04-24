Фейк Дубінського про поліцію біля приймальні пов'язаний з моєю критикою схем Коломойського, – Буймістер

«Жодних кримінальних проваджень проти мене не порушено», – зазначила Буймістер

Нардеп Олександр Дубінський створив фейк про начебто візит поліції до приймальні нардепа Людмили Буймістер по прямій вказівці олігарха Ігоря Коломойського через критику корупційних схем довкола компанії «Центренерго».

Про це заявила нардеп Буймістер, її заява була розповсюджена прес-службою в п'ятницю ввечері.

«Пан Дубінський за вказівкою свого боса опустився до отого, що на своєму телеграм-каналі оприлюднив відверто кумедний фейк, начебто у моїй приймальні проводиться обшук у зв'язку з не існуючими звинуваченнями», – заявила Буймістер.

За її словами, поширення фейку стало відповіддю на критику схем Коломойського в енергетиці під час засідання фракції «Слуга Народу» 22 квітня.

«Вчора (22 квітня – прим.) на засіданні фракції під час обговорення кандидатури міністра енергетики я задавала незручні питання щодо критичної ситуації в енергетичній сфері, махінацій, цінових змов та оборудок, які організовують люди пана Коломойського в інтересах країни агресора», – пояснила нардеп.

Вона наголосила, що як поширене Дубінським постановочне фото з людьми в поліцейській формі біля дверей з прикрученою табличкою «приймальні Буймістер», так і повідомлення про начебто кримінальне провадження є цілковитою брехнею.

«Жодних кримінальних проваджень проти мене не порушено, що сьогодні першим ділом підтвердив заступник глави МВС Антон Геращенко: «Пані Людмило у МВС до вас жодних претензій немає», – підсумувала Буймістер.