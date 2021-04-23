НКРЕКП покривала cхеми в «Центренерго», – нардеп

В ніч з 22 на 23 квітня СБУ проводила обшуки в бізнес-центрі Millennium в справі розтрати 225 млн грн компанії «Центренерго» через продаж електроенергії за цінами на 20-30% нижче собівартості.

Кучеренко зазначив, що всі махінації і корупцію в державних енергокомпаніях можна ліквідувати за місяці

Корупційні схеми на державній компанії «Центренерго» покривалися Нацкомісією, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) і були б неможливі без співучасті керівництва комісії.

Про це заявив нардеп, перший заступник голови комітету з питань енергетики Олексій Кучеренко, коментуючи нічні обшуки СБУ.

«Більше року ми з колегами розповідали всій країні про цю схему обкрадання державної компанії і зверталися з відповідними запитами. Нарешті втрутилися правоохоронці. Але кришував і продовжує кришувати ці схеми один цинічний «незалежний» орган, який ми з вами утримуємо за рахунок наших платежів – НКРЕКП», – заявив нардеп.

Він зазначив, що всі махінації і корупцію в державних енергокомпаніях можна ліквідувати за місяці, звільнивши діючий нелегітимний склад комісії.

«Ситуацію можна було припинити за місяць. За місяць можна було зберегти гроші для шахтарів», - додав Кучеренко.

Нагадаємо, в ніч з 22 на 23 квітня СБУ проводила обшуки в бізнес-центрі Millennium в справі розтрати 225 млн грн компанії «Центренерго» через продаж електроенергії за цінами на 20-30% нижче собівартості.

Раніше причетність НКРЕКП до махінацій на енергоринку встановив Антимонопольний комітет України.

Влітку 2020 року АМКУ офіційно звинуватив НКРЕКП в спотворенні конкуренції на ринку електроенергії, зобов’язавши відмовитися від практики необґрунтованих цінових обмежень і штучного втручання в роботу ринку.