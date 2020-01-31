ФГВФО та Бахматюк відновили переговори про реструктуризацію боргу



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Фонд гарантування вкладів фізичних осіб зараз вивчає пропозицію Бахматюка про погашення заборгованості

Олег Бахматюк неодноразово звертався з пропозиціями про добровільне врегулювання заборгованості перед Фондом і НБУ

У Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 30 січня надійшло повторне звернення від Олега Бахматюка з пропозицією відновити переговори по врегулюванню заборгованості за кредитним портфелям VAB Банку і банку «Фінансова ініціатива» перед фондом і НБУ. Таким чином, ФГВФО зараз вивчає цю пропозицію.

Про це Українським Новинам повідомила пресслужба Фонду.

Наголошується, що в останні роки Олег Бахматюк неодноразово звертався з пропозиціями про добровільне врегулювання заборгованості перед Фондом і НБУ, зокрема у жовтні 2019 надійшла пропозиція про погашення 8 млрд гривень протягом 7 років на користь фонду та НБУ.

«Остаточного рішення про прийнятність або неприйнятність цієї пропозиції фондом не приймалося, оскільки це вимагає глибокого аналізу альтернативних сценаріїв погашення заборгованості та можливих грошових потоків, а також визначення механізмів для здійснення погашення», - повідомили у Фонді.

30 січня 2020 року до Фонду надійшло повторне звернення від Олега Бахматюка з пропозицією відновити переговори з врегулювання заборгованості за кредитними портфелями VAB Банку і банку «Фінансова ініціатива», а також перед Фондом і НБУ.

У листі наголошується, що зараз проводиться аналіз фінансових можливостей групи компаній «Укрлендфармінг ПЛС» здійснити погашення заборгованості в стислі терміни після чого буде надано пропозицію за конкретними сумами і термінами.

Для прийняття Фондом рішення з цій пропозиції обов'язковими етапами залишається оцінка альтернативних сценаріїв і здатності погашення запропонованих сум і термінів.

Фонд підкреслює, що в питаннях стягнення шкоди з пов'язаних з банками осіб, головною метою є одержання максимального грошового потоку для повернення коштів кредиторам банків і державі.