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    Економіка та фінанси

    Фінансист озвучив прогнози і дав поради щодо купівлі валюти

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    В середньостроковій перспективі долари краще купувати - Фінансист озвучив прогнози і дав поради щодо купівлі валюти
    В середньостроковій перспективі долари краще купувати

    Гривня тримає курс на зміцнення

    Попри невелике падіння курсу, на початку наступного тижня – з 15 по 18 січня – гривня буде зміцнюватися до долара і євро. Діапазон готівкового курсу долара складе 27,4-27,9 грн, а євро – 33,42-33,9 грн. Але швидко заробити на дешевій валюті у пересічних українців поки не вийде.

    Про це розповів аналітик компанії «Центр біржових технологій» (ЦБТ) Максим Орищак, – повідомляє «Сьогодні».

    Причини такої оптимістичної динаміки:

    • низький попит на інвалюту;
    • готовність НБУ при необхідності викуповувати валютні надлишки;
    • відсутність зовнішнього економічного тиску як на Україну, так і на інші країни, що розвиваються.

    «Причини для низького попиту на долари і євро криються як у низькій активності бізнесу, так і у відсутності грошових надходжень у населення. Продажі валютних накопичень більш популярні, бо населення проїдає свою «подушку безпеки», не маючи можливості накопичувати кошти і поповнювати депозитні рахунки», – додає експерт.

    Так купувати або продавати валюту?

    Для простих громадян прогноз не такий райдужний. Орищак вважає, що вигідних і «правильних» цін для конвертації гривні поки не буде. Це пов’язано саме зі стабільністю курсу гривні – він не сприяє такого роду спекуляціям.

    А от в середньостроковій перспективі долари краще купувати, радить експерт:

    «Якщо говорити про середньострокові накопичення, при наявності незалучених гривень – то краще їх конвертувати в долари. Якщо є плани витрат у євро в перспективі року, то більш правильним буде формувати накопичення в євро».

    Перспектива падіння гривні до 30 грн/дол. і 37 грн/євро все ж таки присутня. Але це можливо лише при появі негативних коментарів про співпрацю України з МВФ та іншими зовнішніми кредиторами.

    Втім, поки що міністр фінансів Сергій Марченко запевняє, що переговори України і МВФ проходять плідно. Сторони обговорюють головні питання, співпраця триває, і Київ чекає на рішення про другий транш.

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    Теги: МВФ міністр гривня населення Сергій Марченко НБУ
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