Фонд держмайна продав Вишняківський спиртзавод за 16 млн грн

Стартова ціна спиртзаводу становила понад 9 млн грн

Фонд державного майна України (ФДМУ) продав Вишняківське місце провадження діяльності (МПД) та зберігання спирту ДП «Укрспирт» за 16 млн грн. Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

«22 жовтня відбувся онлайн-аукціон з приватизації окремого майна Вишняківського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт». На участь в аукціоні зареєструвалися 3 учасники, які в ході прозорих та конкурентних торгів збільшили ціну від стартової – 9 535 170 грн до 16 000 100,00 грн», – йдеться в повідомленні.

Переможець аукціону тепер має підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу і провести розрахунок, після чого процес приватизації майна Вишняківського МПД вважатиметься завершеним. Після цього новий власник отримає понад 25 об’єктів нерухомого майна і 125 одиниць устаткування.

З 15 жовтня 2020 року в Україні почалася приватизація підприємств спиртової галузі. Загалом на приватизацію держава виставить 41 місце провадження діяльності та ще 37 об’єктів, що входять до держпідприємства «Укрспирт».

Нагадаємо, Фонд держмайна торік продав 20 спиртзаводів на 1,3 млрд грн. Зазначені об’єкти, що були приватизовані першими, є неробочими виробництвами спирту, все майно яких знаходиться під охороною ДП «Укрспирт».

Як відомо, на першому етапі приватизації на аукціони виставляли 30 спиртових заводів, які входять до складу державного підприємства «Укрспирт».

До слова, 12 жовтня відбудеться онлайн-аукціон з приватизації Борщівського МПД і зберігання спирту на Тернопільщині.

Як повідомлялося, 5 жовтня Фонд держмайна продав Новоборовицький спиртовий завод держпідприємства «Укрспирт» за понад 60 млн грн.