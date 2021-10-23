В Україні відновив роботу один кисневий завод, – Ляшко

Відновлення рооти заводу є життевонеобхідним задля постачання кисню до лікарень з хворими на коронавірус

Два основних виробники кисню припинили свою роботу, коли сталася поломка

На заході країни один із заводів із виготовлення кисню після поломки відновив своє виробництво. Про це заявив глава МОЗ Віктор Ляшко в етері програми «Свобода слова».

До цього, розповів міністр, два кисневих заводи пішли на регламентні роботи. І в цей час сталася поломка на заводі, який розташовано на заході України.

«Деякі лікарні відчули, що, можливо, не вистачатиме кисню», – сказав Ляшко.

Він додав, що кисень брали в Польщі. Також в Україні були відкритими додаткові потужності.

Цей період міністр назвав «напруженою ситуацією» та додав, що завод у західному регіоні почав роботу в п'ятницю, 22 жовтня.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України в терміновому порядку шукає альтернативні джерела поставок кисню для лікарень. Про це в четвер, 21 жовтня, заявив заступник міністра охорони здоров'я – головний санлікар Ігор Кузін в ефірі телеканалу Рада.

«Два основних виробники кисню, які працюють в країні, зупинилися на регламентні роботи. Тому зараз в екстреному режимі проводиться робота з пошуку альтернативних джерел поставок кисню. І ті перебої, які іноді виникають на рівні областей, вирішуються в ручному режимі«, – розповів Кузін.

Говорячи про ступінь важливості кисню для українських лікарень, головний санлікар наголосив, що в цю хвилю, викликану штамом Дельта, пацієнти стали частіше потребувати кисню, ніж під час попередньої спалаху коронавірусу.

«І дійсно ми бачимо, що навантаження на кисень зараз зростає просто в рази«, – сказав Кузін.