Угорщина відзначила важливий день в історії. Як він пов'язаний із Україною?

23 жовтня в Угорщині – День Свободи

Угорщина 23 жовтня відзначила важливий день у сучасній історії – День Свободи. Цього дня, рівно 65 років тому, в Будапешті та, зрештою, в усій країні, почалося повстання, революція проти радянського тоталітаризму. Це було перше таке повстання в Центрально-Східній Європі, і мало надзвичайно великий емоційний та світоглядний вплив на інші подібні революції проти радянського тоталітаризму. Про це на своїй сторінці у Facebook пише політичний аналітик, директор Інституту центральноєвропейської стратегії Дмитро Тужанський. Він також зауважує, що події 65-річної давнини в Угорщині мають низку паралелей із Революцією Гідності в Україні.

«Я навіть підібрав кілька архівних світлин, які красномовно передають не тільки світоглядну (спільне прагнення угорців та українців до справжньої незалежності та деколонізації) схожість цих двох доленосних подій з різницею у півстоліття – бруківка, понівечені монументи чужих тоталітарних вождів», – ідеться у дописі Тужанського.

Він також зауважує, що на одній зі світлин переклад напису фарбою не дослівний, бо насправді «orosz haza!» це не просто «пошли домой!», а «росіяни – додому!».

«Саме так, у наказовій формі, і це звернення не до етнічних росіян, а до російських військ, їхніх лоялістів режиму та зрадникам. Ці слова, хай і не дослівно, повторюємо ми в Україні вже 30 років, з трагічною рішучістю останні 7», – повідомляє політичний аналітик.

Тужанський також вказує, що у ході придушення угорської революції під час мирного мітингу на нинішній площі Кошута в Будапешті присутніх почали розстрілювати з дахів будинків.

«Сліди від тих пострілів ви досі можете побачити на будівлі нинішнього міністерства сільського господарства Угорщини, що навпроти будівлі парламенту. Це є на фото, яке я зробив у січні цього року там.

Не тільки з огляду на ці історичні паралелі, але й загалом з огляду на історію державо- і націєтворення Україна та Угорщина мали би сьогодні бути найкращими друзями. Впевнений, так ще буде», – підсумовує аналітик.