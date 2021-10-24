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    Угорщина відзначила важливий день в історії. Як він пов'язаний із Україною?

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    Угорці під час революції знищили монументи тоталітарних вождів - Угорщина відзначила важливий день в історії. Як він пов'язаний із Україною?
    Угорці під час революції знищили монументи тоталітарних вождів
    Фото: Дмитро Тужанський/Facebook

    23 жовтня в Угорщині – День Свободи

    Угорщина 23 жовтня відзначила важливий день у сучасній історії – День Свободи. Цього дня, рівно 65 років тому, в Будапешті та, зрештою, в усій країні, почалося повстання, революція проти радянського тоталітаризму. Це було перше таке повстання в Центрально-Східній Європі, і мало надзвичайно великий емоційний та світоглядний вплив на інші подібні революції проти радянського тоталітаризму. Про це на своїй сторінці у Facebook пише політичний аналітик, директор Інституту центральноєвропейської стратегії Дмитро Тужанський. Він також зауважує, що події 65-річної давнини в Угорщині мають низку паралелей із Революцією Гідності в Україні.

    «Я навіть підібрав кілька архівних світлин, які красномовно передають не тільки світоглядну (спільне прагнення угорців та українців до справжньої незалежності та деколонізації) схожість цих двох доленосних подій з різницею у півстоліття – бруківка, понівечені монументи чужих тоталітарних вождів», – ідеться у дописі Тужанського.

    Він також зауважує, що на одній зі світлин переклад напису фарбою не дослівний, бо насправді «orosz haza!» це не просто «пошли домой!», а «росіяни – додому!».

    «Саме так, у наказовій формі, і це звернення не до етнічних росіян, а до російських військ, їхніх лоялістів режиму та зрадникам. Ці слова, хай і не дослівно, повторюємо ми в Україні вже 30 років, з трагічною рішучістю останні 7», – повідомляє політичний аналітик.

    Тужанський також вказує, що у ході придушення угорської революції під час мирного мітингу на нинішній площі Кошута в Будапешті присутніх почали розстрілювати з дахів будинків.

    «Сліди від тих пострілів ви досі можете побачити на будівлі нинішнього міністерства сільського господарства Угорщини, що навпроти будівлі парламенту. Це є на фото, яке я зробив у січні цього року там.

    Не тільки з огляду на ці історичні паралелі, але й загалом з огляду на історію державо- і націєтворення Україна та Угорщина мали би сьогодні бути найкращими друзями. Впевнений, так ще буде», – підсумовує аналітик.

    Як відомо, з 1 жовтня «Газпром» зупинив транзит природного газу територією України у напрямку Угорщини.

    Згодом голова правління НАК «Нафтогазу України» Юрій Вітренко заявив, що вважає, що зупинка транзиту газу з Росії в Угорщину через територію України має стати підставою для накладання санкцій на «Північний потік – 2».

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    Теги: газ НАТО ПАРЄ Угорщина транзит держава Україна Facebook Юрій Вітренко зупинка час революція
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    Угорщина відзначила важливий день в історії. Як він пов'язаний із Україною?