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    Економіка та фінанси

    Фонд гарантування на рік продовжив ліквідацію «Вектор Банку»

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    Фонд гарантування на рік продовжив ліквідацію «Вектор Банку»

    На рік продовжено повноваження ліквідатора банку Анни Савельєвої

    Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив на рік ліквідацію «Вектор Банку».

    Про це йдеться в повідомленні Фонду.

    «На підставі частини шостої статті 12, частини першої статті 35, частини п’ятої статті 44, частини третьої статті 48 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі – Закон) виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняла рішення від 28 лютого 2019 року № 460 про продовження строків здійснення процедури ліквідації ПАТ «Вектор Банк» строком на один рік з 22 березня 2019 року до 21 березня 2020 року включно.», — йдеться в повідомленні.

    У Фонді зазначили, що на цей же період продовжено повноваження ліквідатора банку Анни Савельєвої.

    Нагадаємо, що Вектор Банк визнали неплатоспроможним 2 березня 2017 року.

    банки закон
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