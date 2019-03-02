Фонд гарантування на рік продовжив ліквідацію «Вектор Банку»

На рік продовжено повноваження ліквідатора банку Анни Савельєвої

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив на рік ліквідацію «Вектор Банку».

Про це йдеться в повідомленні Фонду.

«На підставі частини шостої статті 12, частини першої статті 35, частини п’ятої статті 44, частини третьої статті 48 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі – Закон) виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняла рішення від 28 лютого 2019 року № 460 про продовження строків здійснення процедури ліквідації ПАТ «Вектор Банк» строком на один рік з 22 березня 2019 року до 21 березня 2020 року включно.», — йдеться в повідомленні.

У Фонді зазначили, що на цей же період продовжено повноваження ліквідатора банку Анни Савельєвої.

Нагадаємо, що Вектор Банк визнали неплатоспроможним 2 березня 2017 року.