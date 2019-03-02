Фонд гарантування на рік продовжив ліквідацію «Вектор Банку»
-
Розсилка
На рік продовжено повноваження ліквідатора банку Анни Савельєвої
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив на рік ліквідацію «Вектор Банку».
Про це йдеться в повідомленні Фонду.
«На підставі частини шостої статті 12, частини першої статті 35, частини п’ятої статті 44, частини третьої статті 48 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі – Закон) виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняла рішення від 28 лютого 2019 року № 460 про продовження строків здійснення процедури ліквідації ПАТ «Вектор Банк» строком на один рік з 22 березня 2019 року до 21 березня 2020 року включно.», — йдеться в повідомленні.
У Фонді зазначили, що на цей же період продовжено повноваження ліквідатора банку Анни Савельєвої.
Нагадаємо, що Вектор Банк визнали неплатоспроможним 2 березня 2017 року.