Дослідження МОЗ показало, чи можна купатися на одеських пляжах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

МОЗ: в Одесі можна купатися на всіх пляжах, проте забруднення зафіксували на пляжах Затоки

У попередні місяці на одеських пляжах виявляли забруднення води

Аналіз води на одеських пляжах показав, що вона відповідає всім санітарним нормам і придатна для купання.

Про це повідомили в обласному лабораторному центрі МОЗ.

«Проби води взяли 3 серпня на всіх пляжах Одеси, а також в Овідіопольському, Лиманському, Білгород-Дністровському, Кілійському і Татарбунарському районах, і вони показали, що вода відповідає гігієнічним вимогам за санітарно-мікробіологічними та санітарно-хімічними показниками», – наголошується в повідомленні.

Винятком стали пляжі в курортній Затоці, де виявилося забруднення морської води шкідливими мікробами.

Нагадаємо, у попередні місяці на одеських пляжах виявляли забруднення води.