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    Дослідження МОЗ показало, чи можна купатися на одеських пляжах

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    <p>МОЗ: в&nbsp;Одесі можна купатися на&nbsp;всіх пляжах, проте забруднення зафіксували на пляжах Затоки</p> - Дослідження МОЗ показало, чи можна купатися на одеських пляжах

    МОЗ: в Одесі можна купатися на всіх пляжах, проте забруднення зафіксували на пляжах Затоки

    У попередні місяці на одеських пляжах виявляли забруднення води

    Аналіз води на одеських пляжах показав, що вона відповідає всім санітарним нормам і придатна для купання.

    Про це повідомили в обласному лабораторному центрі МОЗ.

    «Проби води взяли 3 серпня на всіх пляжах Одеси, а також в Овідіопольському, Лиманському, Білгород-Дністровському, Кілійському і Татарбунарському районах, і вони показали, що вода відповідає гігієнічним вимогам за санітарно-мікробіологічними та санітарно-хімічними показниками», – наголошується в повідомленні.

    Винятком стали пляжі в курортній Затоці, де виявилося забруднення морської води шкідливими мікробами.

    Нагадаємо, у попередні місяці на одеських пляжах виявляли забруднення води.

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