Коктейль вітамінів: Оксана Скиталінська про знайомий кожному українцеві напій

Дієтологиня розповіла, чому варто додати у свій раціон молочну сироватку

Сироватка – це багатий дуже цінними білками коктейль. Вона особливо корисна тим, хто зайнятий розумовою працею та для дітей.

Про це пише на своїй сторінці у соцмережі Facebook лікарка-дієтологиня Оксана Скиталінська.

«Якщо раптом Вас занесе у молочний відділ і на полицях лежатиме близька родичка молока – молочна сироватка – не проходьте повз, купіть. Ми, урбанізовані люди, вже і забули, що, окрім модних йогуртів, є ще такі продукти, які вживали наші предки. Особливістю сироваткових білків є високий вміст альбумінів та глобулінів – лактоальбумінів та лактоглобулінів. Казеїн молока практично весь переходить у сир», – пояснила вона.

Альбуміни та глобуліни легко засвоюються і у своєму складі містять всі 20 амінокислот, включно із незамінними, які організм людини виробити зовсім не може.

Ці білки виконують різні корисні функції, потрапляючи в наше тіло:

бета-лактоглобулін є антиоксидантом переносить вітамін А до клітин;

альфа-лактоглобулін переносить кальцій та є позаклітинним десмутагеном (має антиканцерогенний ефект).

Альбумін містить амінокислоту триптофан, яка разом з вітаміном В6, ніацином та магнієм беруть участь у синтезі нейромедіатора серотоніну, який контролює процеси обміну речовин та адаптації в організмі.

Білки молочної сироватки є багатим джерелом сірковмісних амінокислот, саме тих, які покращують роботу головного мозку, печінки, зменшують прояви стеатозу (ожиріння) печінки, сприяють нормалізації холестеринового обміну;

сприяють кращому синтезу білків кератину волосся та нігтів (за рахунок цистину та цистеїну),

сприяють сповільненням процесів старіння;

Тому сироватка підходить для всіх людей, особливо для тих, які зайняті розумовою працею, а також активно займаються фізичною активністю (оскільки миттєво забезпечує м'язеві волокна «будівельними блоками» для відновлення після інтенсивних навантажень.

Дуже корисна для дітей: вони швидко ростуть і потребують не лише багато енергії, але і цінних незамінних амінокислот.

У сироватці є лактоза, і, тому вона не підходить лише тим, у кого є лактозна непереносимість.

Проте для всіх інших лактоза є корисною: вона сприяє росту корисних бактерій (лакто-та біфідо), гальмує ріст хвороботворних, покращує засвоєнню кальцію.

«А ще сироватка сприяє гарному настрою вдень за рахунок активації серотоніну та міцному сну вночі, оскільки із серотоніну ввечері синтезується гормон мелатонін (дивіться, як все гарно пов'язано», – написала Оксана Скиталінська.

Сироватку можна заморозити і заморожені кубики додавати до страв та напоїв, робити на її основі різні страви.

Нагадаємо, раніше лікарка-дієтолог Оксана Скиталінська порадила, як вберегтися від про харчових отруєнь.

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