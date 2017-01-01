Депутат Народного фронту по сьогоднішні події у Раді: Реванш вже прийшов

Висоцький: Вілкул на трибуні, який агітує за відставку Соболєва за протидію фальсифікаціям на виборах мера Кривого Рогу - це і є реванш

Депутат Народного фронту Сергій Висоцький у себе на сторінці у Facebook вважає звільнення Верховною Радою нардепа Єгора Соболєва («Самопоміч») з посади голови антикорупційного комітету реваншем колишньої влади. «Парламент не повинен танцювати під дудку Банкової. Парламент - не місце для зведення особистих рахунків. Вілкул



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Сергій Висоцький

Висоцький: Вілкул на трибуні, який агітує за відставку Соболєва за протидію фальсифікаціям на виборах мера Кривого Рогу - це і є реванш

Депутат Народного фронту Сергій Висоцький у себе на сторінці у Facebook вважає звільнення Верховною Радою нардепа Єгора Соболєва («Самопоміч») з посади голови антикорупційного комітету реваншем колишньої влади.

«Парламент не повинен танцювати під дудку Банкової. Парламент - не місце для зведення особистих рахунків. Вілкул на трибуні, який агітує за відставку Соболєва за протидію фальсифікаціям на виборах мера Кривого Рогу - це і є реванш, який вже прийшов», - зазначив він.

Висоцький також додав, що не голосував за відставку Соболєва.

Як повідомлялось, сьогодні вдень Верховна Рада ухвалила проект постанови №7368 про включення до порядку денного та розгляд звільнення нардепа Єгора Соболєва («Самопоміч») з посади голови антикорупційного комітету.

Днем раніше, 6 грудня, комітет Ради з питань запобігання і протидії корупціївизнав незадовільною роботу Соболєва на посаді голови комітету та рекомендував ініціювати процедуру його відкликання із займаної посади. У пояснювальній записці йдеться, що лише на сьомій сесії через порушення Соболєвим регламенту Ради поспіль не відбувалися засідання комітету, зокрема, 3, 8, 15 та 22 листопада. При цьому у законопроекті зазначається, що після звільнення з посади Соболєв залишається членом цього комітету.

Крім того, сьогодні нардепи мали такого голосувати за законопроект, який дозволяє звільнення директора НАБУ без аудиту. Ініціатори відповідного законопроекту - глава БПП Артур Герасимов та «Народного фронту» Максим Бурбак. За словами авторів, їхня мета – «забезпечити парламентський контроль за додержанням законності та захисту прав людини і громадянина». У проекті закону пропонувались зміни, зокрема до закону України «Про Регламент Верховної Ради України» і доповнити новою главою 331 такого змісту: «Висловлення недовіри директору Державного бюро розслідувань, заступнику Генерального прокурора - керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Директору Національного антикорупційного бюро України, члену Національного агентства з питань запобігання корупції».

Однак сьогодні цей законопроект зник з повістки дня.

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