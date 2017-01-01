Держбюджет-2018: Як голосували фракції

Не підтримали кошторис країни три фракції

Депутати Верховної Ради прийняли бюджет на 2018 рік. Про це повідомляє кореспондент «Главкому». Парламент за друге читання проголосував 273 голосами, а за ухвалення в цілому висловилися 259 депутатів. Ось як голосували фракції та депутатські групи. БПП: за 111, утримався 1, не голосувало 14, відсутні 12. «Народний



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Не підтримали кошторис країни три фракції

Депутати Верховної Ради прийняли бюджет на 2018 рік. Про це повідомляє кореспондент «Главкому».

Парламент за друге читання проголосував 273 голосами, а за ухвалення в цілому висловилися 259 депутатів.

Ось як голосували фракції та депутатські групи.

БПП: за 111, утримався 1, не голосувало 14, відсутні 12.

«Народний фронт»: за 74, не голосували 5, відсутні 2

«Опозиційний блок»: за 1, проти 2, не голосували 4, відсутні 36

«Відродження»: за 24, не голосував 1, відсутній 1

«Самопоміч»: за 1, проти 5, утрималися 11, не голосували 6, відсутні 2

«Радикальна партія Ляшка»: за 19, відсутні 2

«Батьківщина»: за 1, відсутні 19

«Воля народу»: за 12, не голосували 4, відсутні 2

Позафракційні депутати: за 16, проти 1, утримався 1, не голосували 9, відсутні 24

Раніше повідомлялося, що народні депутати вирішили замість голосування в Верховній Раді відпочити на футбольному матчі.

Так, в Києві на НСК Олімпійський на футбольному матчі Ліги Європи «Динамо-Київ» - «Партизан» був помічений віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко, народний депутат Сергій Льовочкін, колишній нардеп Микола Мартиненко та екс-міністр юстиції Олександр Лавринович.

Нагадаємо, Верховна Рада України проголосувала за проект постанови «Про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України», яким обсяг посадових окладів народних депутатів встановлюється на рівні посадових окладів членів Кабінету міністрів.

Згідно з документом, посадовий оклад голови Ради збільшиться до 12 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (1 такий мінімум, в даний момент, становить 1,6 тис. гривень, тобто 19,2 тис. гривень), членів комітетів Ради, якими є більшість депутатів - до 10 таких мінімумів (16 тис. гривень).