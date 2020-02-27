Несанкціонований відбір газу несе ризик безпеці життя людей, – «Київоблгаз»



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За останні чотири роки шахраям було нараховано штрафів на понад 37 млн грн, - газівники

З 2016 року виявлено понад 1,3 тис. втручань у роботу лічильників газу

На Київщині майже вісім тисяч підприємств. Починаючи з 2016 року виявлено понад 1,3 тис. втручань у роботу лічильників газу. За статистикою це кожне сьоме підприємство, повідомляють у пресслужбі «Київоблгазу».

Зазначається, що крадіжка газу наражає на небезпеку життя людей і їхнє здоров'я.

«Якщо в 2016 році таких порушень було тільки 62, то вже через рік ця цифра зросла майже в шість разів і стала постійно зростати. На кінець 2019 року показник досяг 1337 зафіксованих фактів», – йдеться у повідомленні.

З 2017 року відділ економічної безпеки «Київоблгазу» спільно з топ-менеджментом компанії розробив кардинально нову стратегію роботи з виявлення незаконних дій. До роботи були залучені високотехнологічне обладнання і нове програмне забезпечення, що дозволяє виявляти факти втручань в роботу промислових лічильників і незаконні врізки в систему газопостачання.

У компанії зазначають, що порушення почастішали зі стрімким зростанням цін на природний газ. Власники підприємств таким чином намагаються здешевити собівартість виробленої продукції.

«Поряд із боротьбою з незаконним відбором газу вживаються заходи щодо гарантування безпеки споживачів, в тому числі, і працівників зазначених підприємств, щоб керівництво такими діями не створювали небезпеку для них і оточуючих», – зазначає директор з безпеки АТ «Київоблгаз» Ігор Мозоль.

У «Київоблгазі» наголошують, що всі матеріали за фактами порушень направлені в правоохоронні органи або суд. «За останні чотири роки шахраям було нараховано штрафів на понад 37 млн грн. На сьогодні вже сплачено 22 млн грн. У випадках, коли підприємства не можуть оплатити штраф це призводить до арешту та списання їх майна», – інформують в «Київоблгазі».

У компанії закликали повідомляти про незаконні дії з природним газом за телефоном 104 або 102.