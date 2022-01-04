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    Економіка та фінанси

    Експерт: Державне регулювання цін на газ призведе до падіння видобутку і збитків в 20 млрд грн

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    Закревський прогнозує, що&nbsp;приватний сектор може скоротити інвестиції в видобуток газу на 6 млрд грн - Експерт: Державне регулювання цін на газ призведе до падіння видобутку і збитків в 20 млрд грн
    Закревський прогнозує, що приватний сектор може скоротити інвестиції в видобуток газу на 6 млрд грн

    Рішення Кабміну регулювати ціни на газ суперечить європейській практиці – Закревський

    Рішення Кабінету Міністрів про державне регулювання цін на природний газ для виробників хлібу, олії і молока обернеться падінням видобутку і втратам держави 20 млрд грн на імпорт додаткових обсягів газу.

    Про це заявив генеральний директор нафтогазового консультаційного центру «Ньюфолк» Андрій Закревський.

    «У перспективі це призведе до зниження видобутку газу в країні. Далі, за принципом доміно, падіння видобутку необхідно буде компенсувати додатковим імпортом газу, який сьогодні дефіцитний у всьому світі. Це додаткові витрати для бюджету, які на фоні зниження податкових і рентних надходжень від видобутку через його падіння, м’яко кажучи, не бажані: додатковий компенсаційний імпорт може обійтися у понад 20 млрд грн», – заявив експерт на своїй сторінці в Facebook.

    Він прогнозує, що через таке рішення уряду, приватний сектор може скоротити інвестиції в видобуток на 6 млрд грн.

    «Логічно спрогнозувати, що він скоротить свої інвестиції у буріння і заморозить високоризикові проекти, як, наприклад, розробка нових ділянок. Це втрата більше 6 млрд грн інвестицій на рік», – наголосив експерт.

    Загалом, рішення Кабміну регулювати ціни на газ суперечить європейській практиці і зобов’язанням України перед західними партнерами, наголосив Закревський.

    Нагадаємо, раніше Кабмін визначив деякі підприємства харчової промисловості, яким зобов’язав продавати газ за пільговою ціною. А асоціації газодобувних компаній рішення уряду назвали корупційним і таким, що суперечить Меморандуму з МВФ та призведе до падіння видобутку газу в Україні.

    Теги: Кабмін МВФ газ інвестиції імпорт
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    Експерт: Державне регулювання цін на газ призведе до падіння видобутку і збитків в 20 млрд грн