Експерт: Державне регулювання цін на газ призведе до падіння видобутку і збитків в 20 млрд грн

Закревський прогнозує, що приватний сектор може скоротити інвестиції в видобуток газу на 6 млрд грн

Рішення Кабміну регулювати ціни на газ суперечить європейській практиці – Закревський

Рішення Кабінету Міністрів про державне регулювання цін на природний газ для виробників хлібу, олії і молока обернеться падінням видобутку і втратам держави 20 млрд грн на імпорт додаткових обсягів газу.

Про це заявив генеральний директор нафтогазового консультаційного центру «Ньюфолк» Андрій Закревський.

«У перспективі це призведе до зниження видобутку газу в країні. Далі, за принципом доміно, падіння видобутку необхідно буде компенсувати додатковим імпортом газу, який сьогодні дефіцитний у всьому світі. Це додаткові витрати для бюджету, які на фоні зниження податкових і рентних надходжень від видобутку через його падіння, м’яко кажучи, не бажані: додатковий компенсаційний імпорт може обійтися у понад 20 млрд грн», – заявив експерт на своїй сторінці в Facebook.

Він прогнозує, що через таке рішення уряду, приватний сектор може скоротити інвестиції в видобуток на 6 млрд грн.

«Логічно спрогнозувати, що він скоротить свої інвестиції у буріння і заморозить високоризикові проекти, як, наприклад, розробка нових ділянок. Це втрата більше 6 млрд грн інвестицій на рік», – наголосив експерт.

Загалом, рішення Кабміну регулювати ціни на газ суперечить європейській практиці і зобов’язанням України перед західними партнерами, наголосив Закревський.

Нагадаємо, раніше Кабмін визначив деякі підприємства харчової промисловості, яким зобов’язав продавати газ за пільговою ціною. А асоціації газодобувних компаній рішення уряду назвали корупційним і таким, що суперечить Меморандуму з МВФ та призведе до падіння видобутку газу в Україні.