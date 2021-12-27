Що буде з цінами на газ у 2022 році – пояснення Шмигаля

Вартість формуватиметься залежно від того, якою буде динаміка ціни на газ на світовому ринку

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що буде з цінами на газ наступного річного періоду, коли від 1 травня 2022 року закінчиться дія встановленої урядом фіксованої річної пропозиції. Про це він сказав в ефірі програми «Свобода слова на ICTV».

Так, за його словами, ціна на газ для населення на наступний річний період від 1 травня 2022 року до 30 квітня 2023 року формуватиметься залежно від ціни газу на світовому ринку та обсягу власного його видобутку.

«Цьогорічна ціна на газ (…) це річний ринковий продукт, зафіксований на один рік. Звичайно, на наступний річний період він буде переглянутий НАК «Нафтогаз» і формуватиметься залежно від того, якою буде динаміка ціни на газ на світовому ринку і скільки буде газу в Україні, як ми підніматимемо власний видобуток, а ми над цим працюємо», – заявив Шмигаль та додав, що уряд зробить усе можливе, щоб захистити як уразливих споживачів, так і населення загалом «з погляду ціни на газ».

«Завжди уряд має інструмент, як захистити населення від тих чи інших неринкових, монопольних або кризових впливів», – запевнив очільник Кабміну. Він також наголосив, що МВФ не вимагає від України підвищення цін на газ для населення.

Щодо поточного опалювального сезону, Шмигаль зауважив, що газу та вугілля для його проходження достатньо і уряд не має планів щодо введення обмежень споживання електроенергії.

Зазначимо, за даними ЗМІ, напередодні СБУ направила Шмигалю листа, в якому стверджується, що на українських складах залишилось уп’ятеро менше вугілля, ніж потрібно. Зокрема, є 486,2 тисяч тонн, хоча план накопичення передбачає 2,632 млн тонн.На годині запитань до уряду Шмигаль також зазначив, що незважаючи на енергетичну кризу в Європі, в Україні «виконується меморандум із місцевою владою щодо тарифів».

Напередодні в Україну прибули ще два судна з вугіллям з Колумбії та США.

Також відомо, що весь імпорт вугілля в Україну йде за формулою «Роттердам+».

Заазначимо, що Кабмін розробляє сценарій 100% переведення теплоелектростанцій на газ.

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