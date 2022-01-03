Хронологія енергетичної війни. Транзит газу через Україну 2 січня різко впав

У середині листопада 2021 року «Газпром» перестав бронювати додаткові потужності з транзиту природного газу через Україну та Польщу

Транзит газу скоротився до найнижчого рівня за останні кілька місяців

Транзит російського газу через Україну у напрямку Словаччини у перші дні 2022 року впав до найнижчого рівня за два місяці. Про це з посиланням на дані словацького газотранспортного оператора Eustream повідомляє Reuters.

Так, 1 січня транзит газу впав на 41%. Прокачування газу через прикордонний пункт Велке Капушани поменшало з 84 мільйонів до 49 мільйонів кубометрів.

А 2 січня транзит газу знов різко скоротився на 30%.

У грудні минулого року глава компанії «Оператор ГТС України» Сергій Макогон допустив припинення транзиту російського газу через українську територію взимку 2022 року. За його словами, це питання політичне, а не економічне, пов'язане з тим, що Росія має намір посилити тиск на Україну. «Це і припинення експорту енергетичного вугілля в Україну з Росії, і висунення військ на кордон, і блокування експорту вугілля з Казахстану. Зважаючи на всі ці події, не виключено, що буде припинено і транзит газу через Україну», — сказав він.

У середині листопада 2021 року «Газпром» перестав бронювати додаткові потужності з транзиту природного газу через Україну та Польщу. Тоді «Оператор ГТС України» запропонував на аукціоні транзитні потужності на грудень обсягом до 9,8 млн куб. м на добу через станцію «Суджа» та до 5,2 млн куб. м на добу через станцію «Сохранівка», але вони залишилися незатребуваними.

З середини грудня «Газпром» також скорочував обсяг бронювання додаткових потужностей газопроводу Ямал – Європа (проходить територією чотирьох країн – Росії, Білорусі, Польщі та Німеччини), а з 21 грудня зовсім перестав резервувати потужності.

До слова, Польща звинуватила Росію у газовому шантажі Європи.

Раніше президент Росії Володимир Путін на нараді про проходження осінньо-зимового опалювального сезону заявив, що постачання газу до Європи розпочнеться після ухвалення рішення про запуск газопроводу «Північний потік-2».

Також повідомлялося, що «Газпром» втішений: так мало газу посеред зими в України ще ніколи не було.

До слова, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що запасів газу в Україні достатньо для стабільного проходження опалювального сезону. 29 грудня стало відомо, що біржова ціна на газ в Україні за тиждень знизилася на 11%.

Раніше очільник уряду Денис Шмигаль розповів, що буде з цінами на газ у 2022 році.