Голова податкової: Процес повернення ПДВ - автоматичний та прозорий як ніколи



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Голова Державної податкової служби України Сергій Верланов

У ДПС зауважили, що завдяки впровадженню Електронного реєстру відшкодування ПДВ процес повернення бюджетних коштів платникам став максимально прозорим

Державна податкова служба (ДПС) змінюється та стає справжнім партнером для бізнесу, забезпечуючи рівні умови для всіх учасників ринку. Зокрема, сумлінні платники чи не вперше в історії України мають можливість отримувати ритмічне відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) у суворій відповідності до закону.

Про це повідомила пресслужба відомства у Facebook.

Важливим інструментом у цьому процесі є система моніторингу податкових ризиків при реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування.

«За результатами 2019 року цією системою автоматично зареєстровано понад 99% поданих до реєстрації податкових накладних. Незважаючи на мізерний процент накладних, яким відмовлено в реєстрації, минулого року ДПС запобігла формуванню незаконного податкового кредиту на суму 6,7 млрд грн. Завдяки такому ефективному припиненню мінімізаційних оборудок, сумлінний бізнес чи не вперше в історії України має можливість отримувати ритмічне відшкодування ПДВ у суворій відповідності до закону», - сказано у повідомленні.

У ДПС зауважили, що завдяки впровадженню Електронного реєстру відшкодування ПДВ процес повернення бюджетних коштів платникам став максимально прозорим.

«Електронний реєстр є публічним, відкритим та оприлюднюється на сайті Мінфіну. Будь-який платник податків має змогу відслідкувати весь процес від подання заявки до отримання коштів», - сказано у повідомленні.

Процедура відшкодування ПДВ відбувається виключно в межах визначених законом строків, що становлять близько двох з половиною місяців.

«Перевірка заявок на відшкодування у межах цього періоду є обов’язком податкової перед державою», - окремо наголосили у податковій.

Також спостерігається чіткий тренд до скорочення обсягу ПДВ, що знаходиться у процесі бюджетного відшкодування. За інформацією ДПС, станом на 1 березня він зменшився на 2,0 млрд грн у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

У податковій запевнили, що цього року курс на скорочення кількості перевірок платників для документального підтвердження ризиків у їхній діяльності буде продовжено.

Так, за січень-лютий 2020 року ДПС провела 726 планових перевірок, що на 8 % менше, ніж у січні – лютому минулого року. У той же час, було проведено 1618 позапланових перевірок, що на 12% менше, ніж у відповідному періоді 2019 року.

«Головна мета реформи аудиту, яку проводить податкова, – зменшення контролю за сумлінними платниками і концентрація на найбільш ризикових, переміщення фокусу уваги з кількості перевірок на їхню якість. Команда нової податкової і надалі докладатиме усіх зусиль, щоб забезпечити українському бізнесу комфортні умови для роботи та сплати податків у бюджет країни», - сказано у повідомленні.

Раніше голова податкової Сергій Верланов заявив, що у лютому Державна податкова служба перевиконала план з надходжень по ПДВ на 45,4%. Як наслідок, держбюджет тільки від цього виду податку отримав 10,8 млрд грн надходжень, що на 3,4 млрд грн більше запланованого.

Нагадаємо, у лютому надходження до зведеного бюджету України, за які відповідає ДПС, зросли до 62,2 млрд гривень. Це на 10,5 млрд гривень, або 20,1%, більше, ніж за аналогічний період минулого року.