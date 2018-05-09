Голова Сумської облради купив квартиру за ціною кімнати в гуртожитку

За фантастичною ціною Володимиру Токару вдалося придбати нерухомість у помічника екс-нардепа Давида Жванії

Голова Сумської облради Володимир Токар у своїх декларації за 2017 рік окрім двох будинків загальною площею більше 700 кв м також вказав квартиру площею 37,8 кв м. Про це пише Іван Бондаренко на сайті «Бюро аналізу політики». Токар зазначив, що її вартість на момент придбання (30 жовтня 2017 року) становила 171 тис грн. Тобто 1 кв м



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Голова Сумської облради Володимир Токар

За фантастичною ціною Володимиру Токару вдалося придбати нерухомість у помічника екс-нардепа Давида Жванії

Голова Сумської облради Володимир Токар у своїх декларації за 2017 рік окрім двох будинків загальною площею більше 700 кв м також вказав квартиру площею 37,8 кв м. Про це пише Іван Бондаренко на сайті «Бюро аналізу політики».

Токар зазначив, що її вартість на момент придбання (30 жовтня 2017 року) становила 171 тис грн. Тобто 1 кв м цієї квартири обійшовся йому в 4,5 тис. грн. Такі ціни на ринку сумської нерухомості фіксувалися вісім років тому, коли курс долара був у три рази меншим. Зараз же, згідно з оголошеннями про продаж нерухомості у Сумах, за такі гроші можна придбати хіба що кімнату в гуртожитку. Квартири ж подібної площі коштують як мінімум у два рази дорожче.

У повідомленні Токаря про суттєві зміни майнового стану сказано, що квартиру йому продав Єрадзе Валеріан Цуцулович. Раніше він керував ВАТ «Футбольний клуб «Спартак», яке припинило свою діяльність у 2008 році. За даними сайту «Посіпаки», Єрадзе був помічником нардепа 6-го скликання Давида Жванії.

Окрім квартири в 2017 році пан Токар і його дружина Ольга стали власниками двох ділянок по 2 га в селі Миколаївка Білопільського району. Ця нерухомість голови облради виявилася теж дешевою. Так право власності на свою ділянку Токар оформив у лютому минулого року, його 2 га були оцінені в 10,5 тис. грн.

Дружина голови облради стала власником такої ж ділянки через три з половиною місяці, але її вже оцінили у сім разів дорожче – в 72 тис. грн. Дочка Володимира Токаря – депутат Сумської міськради Оксана Малюк – в минулому році теж стала власницею 2 га у Миколаївці, які теж оцінили в 72 тис. грн.

За минулий рік Володимир Токар задекларував 408 тис. грн зарплати в облраді, 45 тис. грн пенсії і ще 3,87 тис. грн від здачі майна в оренду Білопільській агрофірмі «Слобожанщина АГРО» (скоріш за все, йдеться про 2 га землі).

У дружини глави облради доходів було більше: 1,8 млн грн від продажу рухомого майна, 370 тис. грн фінансової допомоги від двох її підприємств (ТОВ «Сумські телекомсистеми» і ТОВ «Телерадікомпанія «Майбуття»), 16 тис. грн пенсії і 3,6 тис. грн від оренди землі. Із готівки, як і в 2016 році, Володимир Токар показав $730 тис.

Як відомо, уУ 2016 році Володимира Токаря було обрано до Сумської облради від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність». Очолив він обраду в 2016 р.

Джерело: Наші гроші