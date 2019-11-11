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    Економіка та фінанси

    Гривня зміцнилася на початку тижня: курс валют за НБУ

    • Розсилка
    Гривня зміцнилася на початку тижня: курс валют за НБУ

    Офіційний курс гривні встановлено на рівні 24,50 грн/долар

    У той час як міжбанк закрився зміцненням гривні, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 11 листопада, на 1,39 коп. до 24,5019 за долар.

    Про це йдеться в повідомленні НБУ.

    У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 8-10 листопада, на 14,18 коп. до 24,5158 UAH/USD.

    Офіційні курси гривні до іноземних валют:

    • 100 фунтів стерлінгів 3137,8841
    • 100 доларів США 2450,1887
    • 100 швейцарських франків 2459,7746
    • 1000 ієн 223,9511
    • 10 російських рублів 3,8447
    • 100 євро 2703,5382
    Відзначимо, 1 листопада на відкритті міжбанку продовжилося падіння курсу долара до відміток 24,67 гривень, але у другій половині дня долар почав зміцнюватися. Станом на 12:40 курс долара знаходився на рівні 24,82 гривень, курс євро був порівняно стабільний і склав 27,65 гривень.

    На тлі цього НБУ в середині дня був більш оптимістичний, знизивши довідковий курс долара до 24,70 гривень.

    У той же час на готівковому ринку середній курс покупки долара 1 листопада становив 24,65 (24,72 - 31 жовтня), продажу - 24,88 (24,94 - 31 жовтня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становив 27,36 (27,43 - 31 жовтня), продажу - 27,77 (27,85 - 31 жовтня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становив 3,53 (3,54 - 31 жовтня), продажу 3,91 (3,92 - 31 жовтня) грн за 10 рублів

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    Національний банк курс валют США гривня
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