НБУ зміцнив гривню на 19 копійок



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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,22 грн/долар

Національний банк України на п’ятницю, 7 вересня, зміцнив офіційний курс гривні на 19 копійок - до 28,2246 грн за долар проти 28,4116 грн за долар у четвер.

Такі дані наведено на сайті Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 7 вересня встановлені на такому рівні:

28.224632 грн за долар;

32.836537 грн за євро;

0.413540 грн за російський рубль;

36.556529 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 6 вересня курс усіх валют (окрім фунту - зріс), знизився.



