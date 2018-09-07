НБУ зміцнив гривню на 19 копійок
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Розсилка
Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,22 грн/долар
Національний банк України на п’ятницю, 7 вересня, зміцнив офіційний курс гривні на 19 копійок - до 28,2246 грн за долар проти 28,4116 грн за долар у четвер.
Такі дані наведено на сайті Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 7 вересня встановлені на такому рівні:
- 28.224632 грн за долар;
- 32.836537 грн за євро;
- 0.413540 грн за російський рубль;
- 36.556529 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 6 вересня курс усіх валют (окрім фунту - зріс), знизився.