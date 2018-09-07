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    Економіка та фінанси

    НБУ зміцнив гривню на 19 копійок

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    НБУ зміцнив гривню на 19 копійок

    Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,22 грн/долар

    Національний банк України на п’ятницю, 7 вересня, зміцнив офіційний курс гривні на 19 копійок - до 28,2246 грн за долар проти 28,4116 грн за долар у четвер.

    Такі дані наведено на сайті Національного банку України. 

    Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 7 вересня встановлені на такому рівні:

    • 28.224632 грн за долар;
    • 32.836537 грн за євро;
    • 0.413540 грн за російський рубль;
    • 36.556529 грн за фунт стерлінгів.

    Порівняно з 6 вересня курс усіх валют (окрім фунту - зріс), знизився.


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