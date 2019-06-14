«Харківгаз Збут» забезпечив рекордно високий рівень розрахунків з «Нафтогазом» новини компаній



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Протягом п’яти місяців газова компанія надала мешканцям регіону більше 330 тис. консультацій щодо особових рахунків

В цьому році ТОВ «Харківгаз Збут» досяг рекордно високого показнику розрахунків з НАК «Нафтогаз України» на рівні 87%, за використаний побутовими споживачами природний газ. Це пов’язано з активною роботою ТОВ «Харківгаз Збут» з клієнтами компанії. Протягом п’яти місяців газова компанія надала мешканцям регіону більше 330 тис. консультацій щодо особових рахунків, близько 200 тис. повідомлень про необхідність самостійно оплатити існуючі борги, відкрила два додаткових онлайн-сервіса для оплати за газ без черг та в зручний для споживачів час, направила більше 10 тис. доручень на відключення домоволодінь-боржників.

При здійсненні оплати за газ побутовими споживачами, кошти надходять на рахунок ТОВ «Харківгаз Збут» зі спеціальним режимом використання в державному Ощадбанку. Далі банк розподіляє їх між учасниками газового ринку. Основну частину коштів споживачів – близько 90%, Ощадбанк перераховує на рахунки групи Нафтогаз.

З початку року на рахунки НАК «Нафтогаз України» було направлено 3,2 млрд грн, оплачених мешканцями Харкова та області за газ. Завдяки щоденній роботі ТОВ «Харківгаз Збут» з клієнтами компанії, рівень розрахунків регіону з Нафтогазом збільшився на 30%.

«ТОВ «Харківгаз Збут» щодня проводить тисячі консультацій споживачів аби забезпечити надходження коштів НАК «Нафтогаз України». Але є фактори, які не залежать від газової компанії», - зазначила начальник відділу розрахунків ТОВ «Харківгаз Збут» Тетяна Харченко.

Підвищити досягнутий рівень розрахунків за спожитий природний газ можливо, в разі встановлення обґрунтованих норм споживання та скасування обмежень на приведення обсягів використаного газу до стандартних умов.

Сьогодні НАК «Нафтогаз України» передає природний газ для потреб мешканців Харківської області приведений до стандартних умов. В той же час, державний регулятор – НКРЕКП забороняє виставляти ці обсяги газу до сплати побутовим споживачам.

В разі усунення цих регуляторних помилок, за підрахунками спеціалістів ТОВ «Харківгаз Збут», рівень розрахунків регіону з Нафтогазом за спожите блакитне паливо складе 99%.