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ЄС вперше готує чіткий план вступу України – Politico

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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ЄС вперше готує чіткий план вступу України – Politico
Переговори про вступ України до ЄС можут отримати чіткі терміни завершення
фото: Офіс президента України

Брюссель хоче визначити для Києва конкретні пріоритети реформ та орієнтовні строки завершення переговорів

Європейський Союз готує для України та ще трьох країн-кандидатів чіткі дорожні карти вступу до блоку. Документи мають визначити покроковий шлях до членства, вимоги до реформ та орієнтовні строки завершення переговорів. Про це повідомляє Politico з посиланням на двох високопосадовців ЄС, пише «Главком».

Йдеться про Україну, Молдову, Албанію та Чорногорію. У Брюсселі вважають ці чотири країни лідерами євроінтеграції серед держав-кандидатів. Водночас їхній рух до членства досі супроводжується повільним прогресом та відсутністю чітких термінів завершення окремих етапів.

За інформацією видання, майбутні дорожні карти мають вперше запропонувати країнам більш визначений шлях до членства. У документах планують прописати, які саме реформи необхідно провести, а також встановити орієнтовні дати завершення переговорів за окремими кластерами.

Представник Єврокомісії, за словами журналістів, підтвердив підготовку таких документів. За його словами, вони міститимуть перелік пріоритетів, терміни та конкретні результати, які допоможуть країнам-кандидатам завершити необхідні реформи.

Водночас дорожня карта не означатиме автоматичного вступу України до ЄС у визначену дату. Йдеться про орієнтири для проходження переговорного процесу та виконання необхідних умов.

Окремо Брюссель планує визначити зобов’язання для нинішніх членів ЄС, від яких також залежить подальше просування кандидатів. Таким чином, дорожні карти мають стосуватися не лише реформ у країнах-кандидатах, а й наступних рішень самого Євросоюзу.

Іншим країнам-кандидатам, зокрема Косову, Північній Македонії та Боснії і Герцеговині, такі дорожні карти наразі не пропонуватимуть. За даними Politico, окремо це стосується Грузії, Туреччини та Сербії, де процес вступу має значно більші проблеми з просуванням.

Варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський заперечив повідомлення ЗМІ про нібито напружену зустріч із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Нью-Йорку. За його словами, переговори були заздалегідь підготовлені та пройшли «дуже позитивно».

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Теги: Європа Україна євроінтеграція

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