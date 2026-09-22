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Курка стала найуспішнішим індустріальним продуктом епохи

glavcom.ua
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Геополітика на курячих лапках: чому всі експерти дивляться не туди?

Сьогодні з дивану про те, як курка-бодибілдер таємно захопила світ, поки всі рахували тарифи Трампа.

От ви думали, що головний продукт глобалізації – це айфони? А насправді це курячі крильця. Цифри просто ламають мозок. Якщо у 2006 році світ виробляв 48,3 мільярда курей, то у 2023-му – вже шалені 76,2 мільярда. Причому цей ріст іде не просто стабільно, а з прискоренням – понад 3% щороку за останні кілька років.

Хто це все їсть? Правило просте: чим багатша країна, тим більше білка вона поглинає. Сьогодні США та Китай просто пилососять протеїн – на ці дві країни припадає рівно третина всього світового попиту на курятину. А головним драйвером росту став Азійсько-Тихоокеанський регіон, за яким слухняно тягнуться Америка та Європа. В Азії курку обожнюють, бо вона не має релігійних чи культурних бар'єрів, як свинина чи яловичина.

Але найцікавіше – історія. У ХІХ столітті в Америці курка була преміум-продуктом, часто дорожчим за яловичину! Її тримали заради яєць, а на м'ясо пускали молодих півників навесні (звідси й «spring chicken»). Все змінилося в 1930-х роках, коли супермаркетам знадобився дешевий і стандартизований товар. І тут у справу втрутився капіталізм.

Подивіться на перший графік, де видно як скромна пташка з 1957 року вагою 905 грамів перетворюється на справжнього бройлера-Шварценеггера вагою 4 202 грами у 2005-му. Післявоєнні конкурси «Chicken of Tomorrow» та шалена селекція зробили свою справу. Еволюція на стероїдах!

Чому ж світ так щільно підсів на курятину? Гляньте на економіку. Свинина стагнує, а стейк перетворився на розкіш. І це призвело до історичного зламу: у 2022 році курка офіційно скинула з трону свинину і стала м'ясом №1 у світі.

Курка стала найуспішнішим індустріальним продуктом епохи фото 1

Подивіться на цю прірву: ціни на яловичину просто полетіли в стратосферу, тоді як курка стабільно сидить на дні. Селекція і надзвичайно швидкі цикли вирощування зробили її найдешевшим білком.

Америка колись створила цю конвеєрну модель. Штати на кшталт Алабами та Північної Кароліни просто всіяні гігантськими птахофабриками на понад 500 тисяч голів кожна. Проте сьогодні світовим королем експорту є Бразилія, яка у 2024 році відвантажила майже 4,9 млн тонн м'яса. І тут криється ще одна геніальність глобалізації: курку можна розібрати на запчастини і продати туди, де за неї дадуть більше. Філе їде на Захід, а курячі лапки, які європейці просто викидають, стали супер-експортом до Китаю, де їх обожнюють у дим-самах. Безвідходна геополітика!

Але є нюанс. Екологія. На папері курка – це еко-мрія. На графіку видно: порівняно з коровами, які видають гігантський стовп забруднення метаном, вона майже не шкодить атмосфері. Але ліва частина графіка показує сувору правду: через астрономічні обсяги виробництва загальний рівень викидів і посліду від курей стрімко росте.

Курка стала найуспішнішим індустріальним продуктом епохи фото 2

І тут система дає збій: всі хочуть дешеві нагетси, але ніхто не хоче птахофабрику за своїм парканом. У Британії екоактивісти через суд визнали курячий послід відходами і блокують нові ферми. Український холдинг МХП був змушений скасувати мега-проєкт у Хорватії через масові протести, на Мальорці влада теж загорнула подібний завод.

Я зі свого дивана хочу сказати, що політики дуже любдять на серйозних самітах говорити про інновації, сталий розвиток, екологію та геополітику. Але реальність така: базис нашої цивілізації – це логістика дешевого білка. Курка стала найуспішнішим індустріальним продуктом епохи, бо вона швидко росте, дешево коштує і продається запчастинами по всьому світу. І поки гаманець порожніє, всі високі ідеали розбиваються об цінник на стейк, а рука слухняно тягнеться за бройлером. Але зважаючи на те, що нових ферм не дають будувати через еко-протести, а попит летить у космос – готуйтеся. Скоро ці «пернаті акції» почнуть стрімко зростати в ціні. Бо закони економіки не обдуриш, навіть якщо вони в пір'ї.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Китай Європа економіка США

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Петро Чернишов

Курка стала найуспішнішим індустріальним продуктом епохи
Курка стала найуспішнішим індустріальним продуктом епохи

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