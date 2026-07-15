Зеленський нагородив Урсулу фон дер Ляєн за вклад в євроінтеграцію України

Президентка Єврокомісії отримала новостворений орден Європи

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення президентки Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн новим орденом Європи, повідомляє «Главком».

Згідно з текстом документа, фон дер Ляєн відзначається за «визначні особисті заслуги у підтримці стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в Європейському Союзі, вагомий внесок у допомогу Україні для посилення стійкості у захисті її незалежності та безпеки всієї Європи, зміцнення міжнародного співробітництва в інтересах демократії, миру та добросусідства, дружніх і всебічних відносин між народами».

Орден Європи — це нова державна нагорода України, заснована Верховною Радою 14 липня 2026 року. Нею нагороджують українців та іноземців за значний внесок у євроінтеграцію, зміцнення безпеки континенту та розвиток міжнародного співробітництва.

Нагадаємо, раніше Зеленський нагородив президента Франції Еммануеля Макрона орденом Свободи – найвищою державною нагородою України, якою можуть бути нагороджені іноземні громадяни.