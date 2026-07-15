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Зеленський нагородив Урсулу фон дер Ляєн за вклад в євроінтеграцію України

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
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Зеленський нагородив Урсулу фон дер Ляєн за вклад в євроінтеграцію України
Фон дер Ляєн нагороджена визначні особисті заслуги у підтримці євроінтеграційного курсу України
Офіс президента

Президентка Єврокомісії отримала новостворений орден Європи

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення президентки Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн новим орденом Європи, повідомляє «Главком».

Згідно з текстом документа, фон дер Ляєн відзначається за «визначні особисті заслуги у підтримці стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в Європейському Союзі, вагомий внесок у допомогу Україні для посилення стійкості у захисті її незалежності та безпеки всієї Європи, зміцнення міжнародного співробітництва в інтересах демократії, миру та добросусідства, дружніх і всебічних відносин між народами».

Орден Європи — це нова державна нагорода України, заснована Верховною Радою 14 липня 2026 року. Нею нагороджують українців та іноземців за значний внесок у євроінтеграцію, зміцнення безпеки континенту та розвиток міжнародного співробітництва.

Нагадаємо, раніше Зеленський нагородив президента Франції Еммануеля Макрона орденом Свободи – найвищою державною нагородою України, якою можуть бути нагороджені іноземні громадяни.

 

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Теги: Володимир Зеленський Урсула фон дер Ляєн державні нагороди

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