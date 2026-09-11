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Ракет для Patriot стане більше? Єврокомісія ухвалила важливе для України рішення

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Ракет для Patriot стане більше? Єврокомісія ухвалила важливе для України рішення
Зенітна керована ракета Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3)
фото: Lockheed Martin

Україна зможе терміново поповнювати запаси ракет PAC-3 завдяки виняткам із правил закупівель

Європейська комісія затвердила новий пакет допомоги Україні на €6,1 млрд, який передбачає фінансування протиповітряної оборони, дронів і ракет. Зокрема, рішення дозволить Україні закуповувати американські ракети-перехоплювачі PAC-3 для систем Patriot. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укрінформ».

Про затвердження пакета оголосив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс. «Сьогодні Комісія офіційно затвердила €6,1 млрд для України на протиповітряну оборону, дрони та ракети з позики підтримки України. Це, справді, дуже важливий крок уперед. Ми багато працювали з державами-членами та Україною заради цієї мети», – заявив він.

За словами Кубілюса, рішення дає Україні можливість терміново поповнювати запаси високоточного озброєння та ракет для Patriot. Для цього Єврокомісія передбачила винятки із загальних правил закупівель.

Пакет містить п'ять таких винятків: три стосуються дронів і компонентів українського виробництва, які перевищують цінові пороги, ще два – обладнання виробництва США. Серед нього – ракети PAC-3, які Україна зможе закуповувати, зокрема, через координаційний механізм НАТО.

Кубілюс наголосив, що вирішальне значення зараз має швидкість постачання озброєння. ЄС розглядає можливість прискорити його завдяки розконсервації складів, зміні пріоритетів у замовленнях та нарощуванню виробництва. Зокрема, ракети PAC-3 Україні можуть передати зі складів держав, які вже мають їх у своїх запасах, не чекаючи на виробництво нових партій.

Надалі союзники зможуть отримати ракети на заміну відповідно до українських угод на 2027 рік. «Питання зараз у тому, чи можливо домовитися з державами-членами, які вже мають ракети PAC-3 у своїх запасах, про передачу цих ракет зі складів Україні зараз, а потім отримати заміну відповідно до українських угод на 2027 рік», – пояснив єврокомісар.

Завдяки ухваленому рішенню Європейський союз повністю розподілив заплановані на 2026 рік €28,3 млрд на фінансування оборони України в межах Ukraine Support Loan. Єврокомісія також опрацьовує запит на виплату чергового траншу обсягом €4,7 млрд після того, як раніше було перераховано €8,3 млрд.

За оцінками Європейської комісії, Україні для захисту від балістичних атак необхідно близько 2 тис. ракет-перехоплювачів PAC-3 на рік. Водночас світове виробництво таких ракет нарощується поступово, тому союзники шукають можливості швидше забезпечити Україну необхідними боєприпасами.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше повідомив про прогрес у переговорах зі США щодо виробництва ракет і компонентів для систем Patriot в Україні. За його словами, президент США Дональд Трамп позитивно відреагував на українську пропозицію, однак переговори щодо отримання відповідних ліцензій ще тривають. Питання обговорюють як команди двох держав, так і безпосередньо виробники.

Зеленський також наголошував, що одним із пріоритетів України залишається підготовка до зими та формування окремого пакета підтримки. Зокрема, Велика Британія вирішила спрямувати 100 млн фунтів стерлінгів на зимовий пакет, до якого мають увійти ракети для Patriot.

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Теги: Єврокомісар Patriot озброєння Європа Європейський Союз ракета Єврокомісія Україна

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