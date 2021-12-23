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    «Укргазвидобування» на Полтавщині виявило новий поклад газу

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    Свердловина має глибину 6 км - «Укргазвидобування» на Полтавщині виявило новий поклад газу
    Свердловина має глибину 6 км
    фото з відкритих джерел

    Для розвідки компанія використовує сучасні методи аналізу даних та моделювання

    Акціонерне товариство «Укргазвидобування» запустило в роботу надглибоку свердловину з високим дебітом газу – 200 тис. кубометрів на добу. Нова розвідувальна свердловина відкрила новий газоносний поклад у межах Скиданівського родовища, на глибині понад 6100 м. Про це повідомила пресслужба «Укргазвидобування».

    «Нова розвідувальна свердловина на Скиданівському родовищі глибиною 6300 м забезпечує видобуток 200 тис. кубометрів газу на добу. Це родовище у Полтавській області фахівці АТ «Укргазвидобування» відкрили у 2019 році. Попередньо оцінена ресурсна база Скиданівського родовища становить понад 2,7 млрд кубометрів газу», – йдеться у повідомленні.

    На ділянці проведено 3D-сейсмічні дослідження, за результатами яких виконується програма розвідки нового родовища. Роботи з буріння виконувала бурова бригада «Укрбургазу» з використанням нового бурового верстата Bentec.

    Відомо, що для розвідки компанія використовує сучасні методи аналізу даних та моделювання покладів. Паралельно з роботою на традиційних грінфілдах, продовжується робота над великими стратегічними проєктами: Чорне море, Юзівська площа, ділянки УРП.

    З метою продовження розкриття потенціалу Скиданівського родовища заплановано буріння нових пошукових і розвідувальних свердловин. Крім того, очікуються результати інтерпретації даних, отриманих від проведення широкоазимутальних сейсморозвідувальних досліджень 3D.

    Нагадаємо, раніше словацька компанія придбала газове родовище на Закарпатті.

    Як відомо, «Оператор ГТС» у черговий раз надав перевагу знайомій фірмі, відхиливши пропозиції інших виробників.

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    Теги: Укргазвидобування Чорне море робота море
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    «Укргазвидобування» на Полтавщині виявило новий поклад газу