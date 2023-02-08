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Байден назвав причини глобальної інфляції у промові перед Конгресом США

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Байден назвав причини глобальної інфляції у промові перед Конгресом США
фото: скріншот відео

Байден вважає повномасштабну війну Росії проти України однією з головних причин світової інфляції

Президент США Джо Байден вважає розв'язану Росією повномасштабну війну проти України та пандемію Covid-19 головними причинами глобальної проблеми з інфляцією. Про це голова Білого дому заявив під час виступу перед обома палатами Конгресу США, передає Укрінформ.

«Інфляція стала глобальною проблемою, тому що пандемія безпосередньо порушила наші ланцюги поставок, а несправедлива та жорстока війна Путіна в Україні призвела до перебоїв у постачанні енергії та продовольства, заблокувала вивезення зерна з України», – зазначив президент.

Водночас він зауважив, що Сполучені Штати Америки докладають значних зусиль, аби здолати цю проблему – і як перша економіка світу, досягли кращих результатів, ніж інші країни.

«Ми зараз у кращому становищі, ніж будь-яка інша країна на Землі», – наголосив Байден.

Також президент США додав, що завдяки зусиллям його адміністрації рівень інфляції знижується щомісяця, а зарплати зростають.

Нагадаємо, що в ніч проти 8 лютого президент США Джо Байден виступає зі зверненням до Конгресу США. Під час нього, за повідомленням від ЗМІ, він згадає політичні та економічні питання, а також скаже про підтримку України.

Теги: інфляція економіка війна США

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