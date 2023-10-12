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Голова «Укренерго» розповів про три рівні захисту від російських атак

Євгеній Прокопенко
glavcom.ua
Голова «Укренерго» розповів про три рівні захисту від російських атак
Енергетики мають план з захисту критичної інфраструктури вір російських ударів
фото: nrg.ua

«Укренерго» готується захищати свої об'єкти від російських ударів

Енергетичні об’єкти України матимуть три рівні захисту у вигляді інженерних укріплень на випадок російських атак. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповів голова «Укренерго» Володимир Кудрицький.

«Перший рівень – це дійсно простий захист від вибухової хвилі, від уламків. Це переважно наповнені піском або біг-беги, або габіони, або якісь інші конструкції, які прості, які захищають саме від непрямого влучання чи то ракети, чи то «шахеда». Другий рівень – це захист від прямого влучання «шахедів». І третій рівень найбільш складний і найбільш масштабні конструкції – це захист комплексний від «шахедів» і ракет», – розповів він.

За словами голови «Укренерго», перший рівень захисту у вигляді мішків з піском – базовий, що лишився з минулої зими, а стосовно другого і третього рівнів захисту, то, як стверджує Кудрицький, «ці роботи зараз виконуються активно». На питання, коли зведення цих конструкцій може бути завершене, він припустив, що це може бути в листопаді, «до холодів повинні встигнути».

«Ми не можемо повністю, на 100% убезпечитись від масованих ракетних або дронових атак. Але що ми можемо зробити? Ми можемо знизити цей ризик до такого контрольованого рівня. Насправді що важливо? Щоб енергосистема вижила впродовж зими. Важливо, щоб швидкість, з якою ворог руйнує енергосистему, не перевищувала або не сильно перевищувала швидкість, з якою ми відновлюємо. І тоді ситуація контрольована», – зазначив Кудрицький.

Раніше Кудрицький заявляв, що українська енергосистема здатна покривати звичайне зимове споживання. Крім цього, за моделювання, вона може задовільнити споживачів навіть у найбільш холодний день року. Він зазначив, що українська енергетика має ресурс для того, щоб покривати й звичайне зимове споживання. 

Теги: Укренерго

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