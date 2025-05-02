Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Метінвест збільшив сплату податків до 4,4 млрд грн у першому кварталі

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Метінвест збільшив сплату податків до 4,4 млрд грн у першому кварталі

У минулому році чистий збиток Метінвесту зріс ушестеро

З урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств, група Метінвест у I кварталі 2025 року збільшила сплату податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні на 4% проти І кварталу 2024 року – до 4,4 млрд грн.

У трійці найбільших за обсягом відрахувань – плата за користування надрами (1,2 млрд грн), єдиний соціальний внесок (846 млн грн), і податок на доходи фізичних осіб (751 млн грн). Крім того, українські підприємства Метінвесту в січні-березні 2025 року сплатили 365 млн грн податку на прибуток і 166 млн грн екологічного податку. Також у І кварталі плата за землю зросла на 9%, а військовий збір – більше ніж утричі, до 214 млн грн.

«Податки – це не просто цифри, це реальні ресурси для армії, медицини й соціальних програм. Стабільні відрахування, допомога ЗСУ, сталеве виробництво для фронту та гуманітарні проєкти – це наш внесок у стійкість країни. Ми й надалі працюватимемо, щоб підтримувати державу зараз і разом будувати її майбутнє», – зазначив генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

Нагадаємо, за три роки війни компанія спрямувала понад 8,4 млрд грн на допомогу Україні, з яких 4,4 млрд грн пішли на підтримку захисників у межах проєкту Сталевий Фронт Ріната Ахметова.

Також Метінвест продовжує системно наповнювати державний бюджет: у 2024 році компанія сплатила майже 20 млрд грн податків. Як відомо, у минулому році чистий збиток Метінвесту зріс ушестеро проти попереднього року, до $1,152 млрд. У зв’язку з наближенням фронту та загрозою для життя співробітників Метінвест також призупинив роботу Покровської вугільної групи, а влітку минулого року через нерентабельність виробництва довелося вивести в простій Інгулецький ГЗК.

Читайте також:

Теги: податки бюджет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Данило Гетманцев: «Я вже звернувся до Бюро економічної безпеки щодо фактів подрібнення на ФОПи з метою ухилення від оподаткування. І наслідки будуть достатньо відчутними»
Гетманцев оцінив результати боротьби з провайдерами-мінімізаторами та попередив «бунтівників»
Вчора, 15:10
Гетманцев: Виключення зі списку «клубу» не є автоматичною підставою для проведення податкових перевірок, тому що план перевірок переглядається двічі на рік
Гетманцев анонсував зміни правил прийому до «Клубу білого бізнесу», з якого вже вилетіли 2 тис. фірм
30 квiтня, 15:04
Тривожні симптоми. Данило Гетманцев занепокоєний відкатом в детінізації
Данило Гетманцев: Критерії входження до «Клубу білого бізнесу» будуть переглянуті Інтерв'ю
30 квiтня, 09:30
Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що наразі немає планів щодо підвищення податків в Україні
Підвищення податків. Міністр фінансів розповів про плани уряду
18 квiтня, 15:50
Що пропонує Трамп?
План Трампа відновити власне виробництво – чи є у США шанси наздогнати Китай?
16 квiтня, 17:15
ДТЕК Ахметова визнано найбільшим платником податків серед українських компаній
ДТЕК Ахметова визнано найбільшим платником податків серед українських компаній новини компаній
14 квiтня, 18:38
Податкова пояснила, чи штрафує за продаж речей на Promua чи в соцмережах
Чи загрожує штраф за продаж своїх речей на інтернет-платформах? Відповідь податкової
8 квiтня, 07:15
Підприємці можуть бути звільнені від сплати податків, якщо подадуть заяву протягом 10 днів після демобілізації
Глава Податкової розповів, скільки грошей заборгували державі мобілізовані ФОПи
4 квiтня, 16:54
Лагард розкритикувала анонсовані Трампом тарифи для всього світу
Президентка Європейського центробанку розкритикувала нові мита Трампа
2 квiтня, 14:40

Бізнес

Метінвест збільшив сплату податків до 4,4 млрд грн у першому кварталі
Метінвест збільшив сплату податків до 4,4 млрд грн у першому кварталі
На чому можна заробити під час війни? Милованов дав пораду українцям
На чому можна заробити під час війни? Милованов дав пораду українцям
«Відвертий бандитизм». Гетманцев обурився безкарністю відомої мережі з продажу електроніки
«Відвертий бандитизм». Гетманцев обурився безкарністю відомої мережі з продажу електроніки
Гетманцев оцінив результати боротьби з провайдерами-мінімізаторами та попередив «бунтівників»
Гетманцев оцінив результати боротьби з провайдерами-мінімізаторами та попередив «бунтівників»
«Спав на підлозі». Милованов розказав, як став мільйонером
«Спав на підлозі». Милованов розказав, як став мільйонером
Чи стали українці більше пити? Гетманцев пояснив різке збільшення виробництва спирту
Чи стали українці більше пити? Гетманцев пояснив різке збільшення виробництва спирту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
212K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 травня: ситуація на фронті
96K
Ердоган розповів, яка подія «відчинить двері до миру» в Україні
77K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 травня 2025
76K
Зінкевичу – 80. Яку пенсію отримує Герой України та народний артист
74K
Депутатка Держдуми РФ влаштувала істерику через вимогу України відсторонити російську гімнастку
49K
Нардепка Безугла натякнула на причини санкцій проти Арестовича

Новини

Повітряна тривога у Києві лунала 15 хвилин
Сьогодні, 04:51
У Кенії двоє невідомих осіб переслідували, а потім застрелили депутата
Вчора, 03:05
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
28 квiтня, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
28 квiтня, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua