За незламність бізнесу: СЕО Метінвесту названо одним з найкращих керівників України

Гендиректора Метінвесту Юрія Риженкова визнали топ СЕО України: хто ще у рейтингу

Генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков посів друге місце у рейтингу 50 найкращих керівників українських компаній за версією журналу «Топ-100. Рейтинги найбільших». Також він здобув нагороду в спеціальній номінації рейтингу – «Лідер незламного бізнесу».

50 найкращих CEO України визначало експертне журі та редколегія журналу. Їх оцінювали за досвідом у галузі, антикризовими навичками, впровадженням інновацій, лідерським потенціалом і здатністю управляти змінами.

Очолив рейтинг СЕО корпорації «Біосфера» Андрій Здесенко. А до трійки лідерів увійшов генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Повномасштабна війна стала найважчим випробуванням для українського бізнесу. Сьогодні виживання та розвиток компаній – це не лише про фінансову стійкість, а й про адаптивність та відданість їхніх керівників.

Від початку повномасштабного вторгнення Метінвесту довелося ухвалювати складні оперативні рішення.

Підприємства у Маріуполі та Авдіївці зупинили роботу, а через блокування портів були зруйновані логістичні шляхи. Це потребувало негайного перегляду всіх операційних процесів.

Метінвест оперативно адаптував виробничі процеси до умов війни, зробив основним каналом перевезень залізницю, а також порти Румунії та Польщі. Після відкриття морського коридору з одеських портів почали використовувати і цю можливість.

Зараз, попри виклики, компанія має статус найбільшого експортера. За підсумками 2024 року загальний обсяг експорту й продажу залізорудної сировини становив понад 12 млн тонн.

«Ми повноцінно повернулися до програми підвищення операційної ефективності. Наприклад, переналаштували бізнес-процеси на використання власної сировини. І за більшістю показників – а саме технічних, технологічних і виробничих – ми повернулися до найкращих результатів 2020-2021 років. Ми значно знизили собівартість продукції, і попри падіння цін у 2024-му за перше півріччя наш результат перевищив показник першого півріччя 2023-го», – каже Риженков.

Сьогодні активи компанії у Кривому Розі, Запоріжжі та Кам’янському продовжують працювати. У 2024 році виробництво Групи Метінвест збільшилося одразу в кількох категоріях: залізної руди – на 42%, чавуну – на 3%, а сталі – на 4%.

За три роки війни компанія спрямувала понад 8,4 млрд грн на допомогу Україні, з яких 4,4 млрд грн пішли на підтримку захисників у межах проєкту Сталевий Фронт. Серед основних напрямів: забезпечення армії обладнанням, амуніцією і технікою, розвиток тактичної медицини та створення ліній оборони.

Також Метінвест продовжує системно наповнювати державний бюджет. Лише у 2024 році Метінвест сплатив майже 20 млрд грн податків, що робить компанію одним із найбільших платників податків у країні та важливою економічною опорою держави під час війни.

Нагадаємо, Метінвест Ріната Ахметова включили до рейтингу найбільших інвесторів України: щороку компанія вкладає 12 мільярдів в інвестиційні проекти в Україні. Також компанія розробила проєкти післявоєнного відновлення промисловості на 8 млрд євро: до їх реалізації компанія приступить відразу після перемоги.