Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

За незламність бізнесу: СЕО Метінвесту названо одним з найкращих керівників України

новини компаній
Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
За незламність бізнесу: СЕО Метінвесту названо одним з найкращих керівників України
Генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков

Гендиректора Метінвесту Юрія Риженкова визнали топ СЕО України: хто ще у рейтингу

Генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков посів друге місце у рейтингу 50 найкращих керівників українських компаній за версією журналу «Топ-100. Рейтинги найбільших». Також він здобув нагороду в спеціальній номінації рейтингу – «Лідер незламного бізнесу».

50 найкращих CEO України визначало експертне журі та редколегія журналу. Їх оцінювали за досвідом у галузі, антикризовими навичками, впровадженням інновацій, лідерським потенціалом і здатністю управляти змінами.

Очолив рейтинг СЕО корпорації «Біосфера» Андрій Здесенко. А до трійки лідерів увійшов генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Повномасштабна війна стала найважчим випробуванням для українського бізнесу. Сьогодні виживання та розвиток компаній – це не лише про фінансову стійкість, а й про адаптивність та відданість їхніх керівників.

Від початку повномасштабного вторгнення Метінвесту довелося ухвалювати складні оперативні рішення.

Підприємства у Маріуполі та Авдіївці зупинили роботу, а через блокування портів були зруйновані логістичні шляхи. Це потребувало негайного перегляду всіх операційних процесів.

Метінвест оперативно адаптував виробничі процеси до умов війни, зробив основним каналом перевезень залізницю, а також порти Румунії та Польщі. Після відкриття морського коридору з одеських портів почали використовувати і цю можливість.

Зараз, попри виклики, компанія має статус найбільшого експортера. За підсумками 2024 року загальний обсяг експорту й продажу залізорудної сировини становив понад 12 млн тонн.

«Ми повноцінно повернулися до програми підвищення операційної ефективності. Наприклад, переналаштували бізнес-процеси на використання власної сировини. І за більшістю показників – а саме технічних, технологічних і виробничих – ми повернулися до найкращих результатів 2020-2021 років. Ми значно знизили собівартість продукції, і попри падіння цін у 2024-му за перше півріччя наш результат перевищив показник першого півріччя 2023-го», – каже Риженков.

Сьогодні активи компанії у Кривому Розі, Запоріжжі та Кам’янському продовжують працювати. У 2024 році виробництво Групи Метінвест збільшилося одразу в кількох категоріях: залізної руди – на 42%, чавуну – на 3%, а сталі – на 4%.

За три роки війни компанія спрямувала понад 8,4 млрд грн на допомогу Україні, з яких 4,4 млрд грн пішли на підтримку захисників у межах проєкту Сталевий Фронт. Серед основних напрямів: забезпечення армії обладнанням, амуніцією і технікою, розвиток тактичної медицини та створення ліній оборони.

Також Метінвест продовжує системно наповнювати державний бюджет. Лише у 2024 році Метінвест сплатив майже 20 млрд грн податків, що робить компанію одним із найбільших платників податків у країні та важливою економічною опорою держави під час війни.

Нагадаємо, Метінвест Ріната Ахметова включили до рейтингу найбільших інвесторів України: щороку компанія вкладає 12 мільярдів в інвестиційні проекти в Україні. Також компанія розробила проєкти післявоєнного відновлення промисловості на 8 млрд євро: до їх реалізації компанія приступить відразу після перемоги.

Теги: бізнес рейтинг

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

64-річного датського фінансиста було доставлено до лікарні на гелікоптері, але він помер від внутрішньої кровотечі
Глава компанії Lego трагічно загинув в Альпах
16 квiтня, 08:45
Європейський концерн MBDA не може швидко розширити виробництво зброї
Виробник ракет, які отримує Україна, постав перед труднощами – FT
14 квiтня, 10:05
Попри відкриття ринку землі, бізнес активно продає її, а не купує
Ринок землі. Названо бізнеси, які володіють найбільшою кількістю ділянок
11 квiтня, 10:05
Корупційний прибуток цієї «ринкової схеми» складає приблизно 2 млрд грн на рік, які планується витягнути з кишені киян
Нові тарифи на утримання будинків у Києві. Чи розуміє Кличко, що відбувається
10 квiтня, 10:25
Дмитро Табачник у березні став співвласником нової компанії з виробництва молочної продукції
Ексміністр освіти Табачник розширює бізнес в окупації: нові деталі
5 квiтня, 18:21
На грантові кошти можна придбати обладнання, сировину та матеріали, оплатити оренду приміщення
Уряд взявся розвивати приватний бізнес у прифронтових регіонах
4 квiтня, 17:42
Восени 2018 року «Главкому» вдалося зафіксувати на об’єктив колишнього Голову Верховної Ради Володимира Рибака разом із дружиною Альбіною на столичному ринку
Дружина колишнього голови Верховної Ради поновила бізнес в окупованому Донецьку
27 березня, 07:40
Sukiya – популярна мережа ресторанів у Японії, складається з близько 2 тис. філій
Дохлий щур, знайдений у супі, обвалив акції японської ресторанної мережі
25 березня, 10:48
Косметичні бренди у ЄС пояснили, які проблеми несе торгова війна із США
Провідні косметичні бренди ЄС відмовляються брати участь у торговій війні із США
24 березня, 13:15

Бізнес

Як змінився дохід найбільших логістичних і транспортних компаній: список лідерів
Як змінився дохід найбільших логістичних і транспортних компаній: список лідерів
За незламність бізнесу: СЕО Метінвесту названо одним з найкращих керівників України
За незламність бізнесу: СЕО Метінвесту названо одним з найкращих керівників України
«Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд Київ – Кам'янець-Подільський
«Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд Київ – Кам'янець-Подільський
«Укрпошта» почне продавати ковбасу
«Укрпошта» почне продавати ковбасу
У які активи можна інвестувати під час війни з мінімальним ризиком: поради експерта
У які активи можна інвестувати під час війни з мінімальним ризиком: поради експерта
Уряд розширив програму «Доступні кредити 5-7-9»
Уряд розширив програму «Доступні кредити 5-7-9»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
205K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 квітня: ситуація на фронті
74K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 квітня 2025
50K
Епіфаній пояснив, чому Бог допустив війну в Україні
50K
Епіфаній розповів, коли закінчиться війна
16K
21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9384
Поливаний понеділок: що потрібно зробити у перший день після Великодня

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 05:49
Митрополит Епіфаній привітав українців з Великоднем (відео)
Вчора, 04:43
Пентагон: США скоротять військову присутність у Сирії
19 квiтня, 02:52
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
18 квiтня, 14:32
США завдали удару по паливному порту єменських хуситів
18 квiтня, 03:49
Нацбанк розповів про наслідки торговельної війни Трампа для України
17 квiтня, 15:33

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua