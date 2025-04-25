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Як працює підземний шпиталь ЗСУ від «Метінвесту» на лінії фронту

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Як працює підземний шпиталь ЗСУ від «Метінвесту» на лінії фронту
ЗМІ підбили проміжні підсумки роботи підземного сталевого шпиталю ЗСУ, побудованого «Метінвестом» Ахметова
фото: ukrinform.com

Рахунок врятованих життів солдат йде на тисячі

Україна першою у світі розмістила на глибині 6 метрів під землею передове хірургічне відділення, яке вже врятувало тисячі життів військових. Цей підземний медичний госпіталь площею в 500 «квадратів» лікарі називають «андеграундом» (від англ. underground – підпілля – ред.). Шпиталь цілком автономний і максимально втаємничений задля безпеки. А вже за кілька місяців кількість таких шпиталів збільшиться до трьох, пише «Укрінформ».  

«Шпиталь занурений на глибину 6 метрів, він ретельно вкритий декількома шарами лісу та ґрунту. Всередині – лабораторія, окремо побудована генераторна, є каналізаційна система і автономна свердловина. Тобто, він повністю автономний», – вказують журналісти.

Як розповів виданню операційний директор «Метінвесту» Олександр Мироненко, компанія вклала в шпиталь 20 млн грн. З них 7 млн грн – вартість медичного обладнання і 13 млн – «криївки», внутрішнє облаштування і ліс, плюс будівельні роботи.

«Ми виконали земельні роботи, облаштування деревом, буріння свердловини, приміщення під генератор. Зараз ми узгодили з Медичними силами план, і сподіваємося у травні відкрити другий шпиталь на одному з напрямків, а у червні – третій. Вони будуть трошки іншого формату: менші за розміром, 250 квадратних метрів, і компактніші. Це також капітальна споруда, яка забезпечуватиме й безпеку для лікарів, і великі можливості щодо надання допомоги пораненим. Вартість шпиталів – від 12 до 15 млн грн кожен», – каже Мироненко, який курує власне сталеве виробництво «Метінвесту» в межах мілітарної ініціативи «Сталевий Фронт» Ріната Ахметова.

Інженери, залучені до розроблення проєкту, кажуть: конструкція витримує 120-ту міну, 80-ту міну, протитанкову міну. Також на неї скидали з дрона три фугаси з зарядом 8 кг тротилу кожен, і всередині не відбулося жодних змін.

«Наразі шпиталь обладнано всім необхідним, він є еталоном. Усе те, що можна робити в міській лікарні в плані невідкладної хірургії, можна зробити тут. Спроможність шпиталю – до 200 пацієнтів на добу», – каже командир угрупування сил та засобів Медичних сил «Схід» ЗСУ Роман Кузів.

Олександр Мироненко зізнається, що був вражений, коли почув, скільком військовим вже врятували життя завдяки створеним умовам для повноцінної якісної роботи медиків – адже рахунок вже йде на тисячі.

Як відомо, за три роки війни компанія «Метінвест» Ріната Ахметова спрямувала понад 8,4 млрд грн на допомогу Україні, з яких 4,4 млрд грн пішли на підтримку захисників у межах проєкту «Сталевий Фронт».

Крім власного виробництва, «Метінвест» спрямовує ресурси на закупівлю обладнання, амуніції й техніки для фронту: військові отримали близько 7 700 розвідувальних дрони, 2 тис. тепловізорів, 2 тис. одиниць високоточної оптики спостереження, 450 систем резервного живлення, 875 одиниць комунікаційного обладнання та 650 авто.

Також компанія передала армії 31 500 аптечок і турнікетів, а також спрямувала на розвиток тактичної медицини в Україні в співпраці з благодійним фондом PULSE понад 25 млн грн.

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Теги: військові фронт військова допомога

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