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На Донбасі ЗСУ з допомогою «стіни дронів» відбили масований штурм росіян

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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На Донбасі ЗСУ з допомогою «стіни дронів» відбили масований штурм росіян
Атака дронів була настільки щільною, що вибухи одних апаратів провокували підрив сусідніх
фото з відкритих джерел

Росіяни збирали сили для наступу чотири місяці

 

Чотири штурмові групи РФ одночасно атакували на заході Донецької області, але зазнали нищівної поразки, не діставшись до українських позицій. Як інформує «Главком», про це пише Forbes.

У грудні росіяни захопили Курахове – стратегічне місто на півдні області. Проте просунутися далі їм не вдалося через виснаження сил і нестачу бронетехніки. Чотири місяці потому вони нарешті зібрали резерви для нового наступу. Сили РФ одночасно вдарили північніше Курахового та південніше Срібного. 

«Протягом двох годин в район населеного пункту Богданівка з різних напрямків і в різний час вирушили чотири зведені групи: піхота, на баггі та мотоциклах, бронетехніка, БМП і танки», – повідомили в угрупованні ЗСУ «Хортиця».

Метою було захоплення Богданівки, Троїцького та Горіхового. Втім, українська оборона – 72-га механізована бригада, морська піхота та підрозділи дронів – зупинила ворога. Дрони спостереження зафіксували просування противника, після чого FPV завдали ударів. 

Атака дронів була настільки щільною, що вибухи одних апаратів провокували підрив сусідніх. Жодна штурмова група РФ не дійшла до українських позицій. 

За даними «Хортиці», знищено два танки, два БТР, чотири баггі, чотири мотоцикли і щонайменше 50 окупантів.

«Ситуація для українських військ залишається складною, а загальний баланс на користь Росії. Тим не менш, попри нещодавні спроби Росії зобразити становище України як жахливе, вони поки що не змогли отримати оперативну або стратегічну вигоду всередині України», – прокоментував засновник української розвідувально-аналітичної групи Frontelligence Татарігамі.

Нагадаємо, Збройні сили України допустили до експлуатації новий FPV-дрон «Рарог-10», розроблений для виконання ударних і розвідувальних завдань. 

Нагадаємо, український кластер оборонних технологій Brave1 провів масштабні випробування оптоволоконних FPV-дронів, що здатні долати відстань у понад 20 кілометрів. 

Більше ніж 15 виробників безпілотників протестували свої пристрої на полігоні. Оптоволоконні дрони долали маршрут у понад кілька десятків кілометрів з перешкодами та імітували захід на ціль. Сім виробників наземних роботизованих комплексів на оптоволокні теж випробовували свої розробки.

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Теги: місто Forbes танки морська піхота штурм росіяни Курахове

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