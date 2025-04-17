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Операційний директор «Метінвесту» назвав головні проблеми української металургії

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Операційний директор «Метінвесту» назвав головні проблеми української металургії
Найболючішим викликом для «Метінвесту» є дефіцит кадрів, який становить 10-15% від загальної кількості персоналу
фото: depositphotos.com

Головні виклики української металургії – тарифи держмонополій, дефіцит брухту та нестача кадрів – СОО «Метінвесту»

Серед викликів, які заважають українським металургам наростити виробництво, головними лишаються тарифи державних монополій на енергоресурси та логістику, які за останні роки зросли в рази. Про це розповів операційний директор Групи «Метінвест» Олександр Мироненко на Business Wisdom Summit 2025, що пройшов у Києві.

Вартість передачі електроенергії з 2021 року зросла у 2,3 раза, тариф на транспортування газу – вчетверо, а залізничні тарифи – в 1,7-2,4 рази, нагадав Мироненко. Саме через високу собівартість (зокрема енергоресурсів і логістики), яка не перекривається цінами на експортних ринках, перебуває в простої Інгулецький ГЗК.

«Неефективність державних монополій обертається додатковими витратами для бізнесу – вони просто перекладають свої фінансові проблеми та спеціальні обов’язки на непобутових споживачів. Це суттєвий виклик для нас. Потрібно переглядати цю політику і шукати спільну мову з державними монополіями. Зараз ми ведемо діалог з «Укрзалізницею», яка планує на 37% підвищити залізничні тарифи, що у разі прийняття це знищить національного виробника», – сказав він.

Інша проблема – дефіцит брухту для металургії, яка загострюється через постійне збільшення обсягів експорту цієї стратегічно важливої сировини з України. У 2024 році експорт брухту зріс майже у 6 разів проти 2022 року.

«Ми продаємо стратегічну сировину за кордон по $250 за тонну, тоді як сталь – по $550–600», – підкреслив Мироненко.

При цьому, використання 1 тонни брухту для виробництва та експорту сталі приносить Україні додаткові $1,2 тис. валютного виторгу та 15 тис. грн податків.

«Експорт брухту економічно невигідний для держави. Ми маємо обмежити експорт брухту, що потрібен українським металургам для збільшення внутрішнього виробництва сталі», – вважає операційний директор «Метінвесту».

Третім найболючішим викликом для «Метінвесту» є дефіцит кадрів, який становить 10-15% від загальної кількості персоналу.

«Оскільки більшість працівників – чоловіки, це ще більша проблема, адже зараз лише 50% із них можна забронювати. Ми працевлаштовуємо людей офіційно, але вони часто стають ресурсом для ТЦК, що відразу їх забирають до армії. Це відлякує людей від роботи на наших підприємствах. Зараз ми ведемо діалог із Міністерством оборони, щоб знайти компроміс і не паралізувати виробництво. Якщо не буде працювати економіка, армія не матиме ресурсів для боротьби», – зазначив він.

Нагадаємо, «Метінвест» Ахметова включили до рейтингу найбільших інвесторів України: щороку компанія вкладає 12 мільярдів в інвестиційні проєкти в Україні. Також від початку війни компанія перерахувала понад 50 мільярдів грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів.

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Теги: економіка тарифи експорт металургія

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