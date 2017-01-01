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    ICU та «Правекс-Банк» представили нові інструменти для українських інвесторів

    Українські фінансисти разом із іноземними фахівцями провели навчальний семінар з інвестування
    Група ICU спільно з «Правекс-Банк» організували навчальний семінар для клієнтів, запросивши фахівців відомої британської компанії з управління активами FPP, які розповіли про особливості інвестиційної діяльності в світі.  «Інтеграція України в міжнародну фінансову систему є важливим кроком у розвитку країни. Ми намагаємося
    • Сьогодні, 17:42
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    ICU
    ICU

    Українські фінансисти разом із іноземними фахівцями провели навчальний семінар з інвестування

    Група ICU спільно з «Правекс-Банк» організували навчальний семінар для клієнтів, запросивши фахівців відомої британської компанії з управління активами FPP, які розповіли про особливості інвестиційної діяльності в світі. 

    «Інтеграція України в міжнародну фінансову систему є важливим кроком у розвитку країни. Ми намагаємося підвищити стандарти управління в Україні за рахунок залучення передового досвіду і кращих фахівців», - сказав керуючий партнер групи ICU Костянтин Стеценко.

    Від FPP Asset Management у заході взяли участь Джонатан Нейл, головний інвестиційний керуючий і партнер FPP і Крістофер Едвардс, інвестиційний керуючий, партнер FPP.

    Джонатан Нейл - співзасновник компанії FPP і керуючий фонду FPP Global Emerging Markets Fund, управління яким він здійснює з моменту його створення в 1999 році. До створення FPP Asset Management в 1998 році, займав посаду директора в Pictet & Cie і відповідав за управління портфелем акцій в розмірі 3 млрд . доларів сфокусованим на ринках країн з економікою, що розвивається. 

    Крістофер Едвардс відповідає за макроекономічний аналіз і макроаналітичну частину моделі аналізу інвестицій (FPP Price Appraised Value model). До початку кар'єри в FPP у 2000, Крістофер очолював відділ по торгівлі цінними паперами на ринках, що розвиваються в компанії Henderson Global Investors, відповідаючи за розміщення активів і управління інвестиціями.

    Організатори заходу пояснили, що спрощеною процедурою інвестування коштів за кордон скористалося лише невелика кількість українців. Причиною обмеженого попиту на цінні папери іноземних емітентів є відсутність інформації про можливі інструменти для інвестування і надійних партнерів.

    У групі ICU відзначили, що розвиток фінансової грамотності населення є одним із пріоритетів розвитку України, особливо напередодні пенсійної реформи. А транскордонна діяльність є одним з елементів розвитку фінансової системи країни для поступової інтеграції в ЄС.

    Довідка

    Група ICU (www.icu.ua) є незалежною інвестиційно-консалтинговою групою, що спеціалізується на ринках Центральної і Східної Європи. Група заснована в 2006 році і є лідером з управління активами в Україні. Власником компанії є її топ-менеджмент. Керуючі директори ICU - Макар Пасенюк і Костянтин Стеценко.

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